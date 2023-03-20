قتل 14 شخصا على الأقل من جراء زلزال ضرب الإكوادور السبت وشعر به سكان البيرو، استنادا إلى حصيلة رسمية.



وأفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل بأن الزلزال بلغت قوته 6.8 درجات. من جهتها، قالت السلطات الإكوادورية إن شدته بلغت 6.5 درجات، بينما ذكرت السلطات البيروفية أنها بلغت 6.7 درجات.



وقالت الرئاسة الإكوادورية عبر تويتر «هناك حتى الآن 13 قتيلا»، 11 في محافظة إل أورو واثنان في محافظة أزواي في جنوب غرب البلاد، فضلا عن وجود مصابين لم تحدد عددهم.



في مدينة تومبيس البيروفية، على الحدود مع الإكوادور، لاقت طفلة تبلغ أربع سنوات حتفها جراء سقوط حجر على رأسها، وفق السلطات.



وقع الزلزال الساعة 12.12، وحدد مركزه في منطقة بالاو على عمق 44 كيلومترا، حسب السلطات.



أثار الزلزال حالا من الذعر بين السكان الذين نزلوا إلى الشوارع. وانهارت منازل في مدن عدة، بينها مدينة كوينكا الأكثر تضررا.