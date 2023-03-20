بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة د.حسن كمال بإحالة اقتراح العوضتين م.منيرة الأمير وم.شريفة الشلفان بشأن استحداث لائحة للمحافظة على المباني من التهالك والتعامل مع المباني الآيلة للسقوط إلى الجهاز التنفيذي لإعداد لائحة متوافقة مع بنود المقترح. وقال رئيس اللجنة د.حسن كمال إنه تم حفظ طلب تغيير النشاط التجاري في مجمع «بلو واتر» من نشاط موحد إلى نشاط حر، كما تم حفظ اقتراح العضو فهد العبدالجادر بشأن أرقام الطرق الموجودة على اللوحات الإرشادية.



وأضـــاف أن اللجنـة حفـظـــت كـتـــاب وزارة الشـــؤون بخصـــوص الترخـيـــص للجمـعيات الخيــريـــة والمـبـــرات بالأبنية ذات طابع السكن الاستثماري.



ولفت د.كمال إلى أن اللجنة وافقت على طلب الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي الصادر لمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد.