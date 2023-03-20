

توج الفارس عبدالله عزام الروضان بلقب الجولة السابعة من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية التي أقيمت في مضمار نادي الصيد والفروسية بمنطقة صبحان.



وفاز الروضان باللقب بعد تصدره شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140-145سم، بعد جولة تمايز بزمن 45:61 ثانية ومن دون نقاط جزاء، تلاه غازي الجريوي الذي قدم شوطا مميزا ومن دون نقاط جزاء، ثم علي الخرافي وعبدالله العوضي والإيطالي أنطونيو موروزو وعبدالرحمن الفزيع وشاكر الكاظمي وفواز السبيعي.



وعلى ارتفاع 130-135 سم، جاء الفارس الدولي علي الخرافي أولا تلاه عبدالله العوضي في المركزين الثاني والثالث وحل الفارس خالد الزبيد رابعا.



وشهدت منافسات اليوم الأول، تألق الفارس الدولي علي الخرافي بالمركز الأول في الشوط الخامس على ارتفاع 135-140 سم، متفوقا على الفرسان عبدالرحمن الفزيع وعبدالله العوضي وماضي الخميس.



وقالت أمين السر العام للاتحاد الكويتي للفروسية ومعلقة الفروسية، الحكمة الدولية الكويتية نبيلة العلي إن بطولة الدوري شهدت منافسات قوية بين أكثر من فارس للفوز بالمراكز الأولى، وأشارت إلى أن الجولة السابعة تميزت بالحماس الشديد، خصوصا أن الموسم على وشك الانتهاء بإقامة الجولة الثامنة والأخيرة ليعلن رسميا عن بطل الدوري في نسخته الثانية.