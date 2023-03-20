جنان بوشهري: نحترم حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال انتخابات مجلس الأمة 2022

حامد البذالي: سعينا واجتهدنا الفترة الماضية لخدمة الوطن والمواطن بشتى الطرق المتاحة

أحمد الحمد: الحكم بموجب الطعون كان انتصاراً للدستور

سعود العصفور: تشرفنا بثقة الشعب واجتهدنا قدر الإمكان

محمد الراجحي: سنكون خادمين للبلاد على الدوام

أحمد مطيع: حكم «الدستورية» ينبغي أن يكون نبراساً يهتدى به

فلاح الهاجري: خدمتي لوطني وديني شرف في أي موضع

شعيب شعبان: نحن جنود نخدم الأمة في أي موقع

عادل الدمخي: جئنا بإرادة شعب وسنستمر على عهدنا معه

ماجد المطيري: نحترم قرارات وأحكام السلطة القضائية

هاني شمس: الكويت تستحق منا الكثير ويجب ألا نيأس

عبدالله الطريجي: كل الشكر للقضاء العادل في الانتصار للدستور بعد حكم »الدستورية»



سامح عبد الحفيظ ـ بدر السهيل



أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي السادس عشر والفصل التشريعي السابع عشر المبطل بحكم المحكمة الدستورية، على احترام أحكام القضاء الكويتي النزيه، وضرورة الامتثال له.



وأكدوا، في تصريحات صحافية عقب صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة 20233 بسبب خطأ في الإجراءات، أن الحكم جاء انتصارا للدستور وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.



في البداية، قال أمين سر مجلس الأمة فرز الديحاني إن حكم المحكمة الدستورية جسد أسمى معاني وشعارات الدستور الكويتي وطبقه فعليا بفصل السلطات الثلاث بعملها، لأن القانون هو المرجعية الأساسية في تنظيم العمل فإننا سنستمر بالدفاع عن حقوق وقضايا ومطالب الشعب الكويتي الاساس بالعمل، مكملين ما بدأناه بأيد ممدودة نحو الاصلاح والتطوير.



من جهته، قال النائب سعدون حماد إن رفع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كتاب عدم التعاون مع مجلس 2020 قبل أن يقسم أمام مجلس الأمة كان سببا رئيسا من أسباب إبطال الانتخابات الأخيرة.



وأوضح حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه بتاريخ 2 أغسطس أقسم النواف مع حكومته أمام سمو الأمير، وفي اليوم نفسه رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة رغم أن رئيس الوزراء والوزراء لم يقسموا أمام مجلس الأمة، وبالتالي أين هو عدم التعاون؟



وبين أن الدستورية لم يكن أمامها خيار إما أن تحكم ببطلان إجراءات الانتخابات أو الاتجاه لإبطال الانتخابات برمتها بسبب بطلان مرسوم الحل وهو ما حصل.



وأضاف إنه تم تقديم العديد من الطعون الانتخابية ومنها ما يتعلق بالنتائج، واتضح للمحكمة أن هناك الكثير من محاضر النتائج لا يوجد فيها تواقيع للقضاة وغيرها من الأمور.



وأكد أن أعضاء المحكمة الدستورية مشهود لهم بالنزاهة، مشيرا ان المحكمة الدستورية سبق أن أنصفته في طعون سابقة ومنها الطعن الذي تقدم به في انتخابات عام 2008 عندما ردت إليه المحكمة 1223 صوتا خصمت منه بسبب أخطاء في التجميع وأدى ذلك إلى نجاحه في الانتخابات.



وأشار حماد إلى أنه منذ أول يوم في الترشيح للانتخابات الماضية صرح بأن المجلس القادم مبطل بسبب مرسوم الحل، معربا عن شكره للمحكمة الدستورية التي قضت ببطلان الانتخابات الأخيرة وعودة مجلس الأمة 2020 لإكمال مدته الدستورية.



بدوره، قال النائب أحمد الحمد إن الحكم الدستوري بإبطال المجلس بموجب الطعون التي قدمناها كان انتصارا للدستور وإعادة للأمور لنصابها الصحيح بعد الخلل الكبير الذي رأيناه في العملية الانتخابية برمتها.



من جهته، قال النائب د.أحمد مطيع: الحمد لله على كل حال، صدر أمس حكم ‏المحكمة الدستورية ‏بإبطال مجلس 2022.



‏وأضاف أن هذا الحكم يجب أن يكون نبراسا يهتدى ليضع حدا للعبث والتخبط المتكرر الذي أدى لإبطال العديد من المجالس النيابية الأمر الذي أثر سلبا على مسيرة الإصلاح والتنمية وتسبب في إعاقة سبل الإنجاز والنهوض بوطننا العزيز وشعبه الكريم.



بدوره، قال النائب ماجد المطيري نحترم قرارات وأحكام السلطة القضائية، والأصل في الموضوع ليس باستمرار العضوية إنما أن تكون الانتخابات وفق الاجراءات الدستورية.



وأضاف: كما كنا عليه سنستمر في خدمة المواطن من اي منصب او مكان، وديواننا مفتوح ‏وعلى العهد باقون.



ووجه النائب د.عبدالله الطريجي كل الشكر لقضائنا العادل في الانتصار للدستور، وحكم المحكمة الدستورية يصحح خطأ الحكومة في التعامل مع مجلس الامة السابق، العودة إلى الحق فضيلة ولا يصح إلا الصحيح.



‏وأضاف: نسأل الله أن يعيننا على استكمال ما لم نتمكن من تحقيقه في مجلس2020 وأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي الوفي.



من ناحيته، قال النائب محمد الراجحي: الحمد لله من قبل وبعد، وبإذن الله سنكون خادمين للبلاد والعباد ونسأل الله ان يكتب الخير لبلدنا الحبيبة، ‏وشكر خاص لخوي وولد عمي ونسيبي د.مبارك الطشه واقوله مثلتنا خير تمثيل يابوحمود وبيض الله وجهك.



أما عضو مجلس 2022 المبطل دجنان بوشهري فقالت: نحترم حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال انتخابات مجلس الأمة 2022، فحماية الدستور أولوية، ونزاهة الانتخابات صمام أمان للديمقراطية، وسلامة النتائج أسمى من العضوية.



وقال عضو مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية سعود العصفور: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تشرفنا بثقة الشعب الكويتي واجتهدنا خلال الفترة الماضية قدر الإمكان في حمل الأمانة والدفاع عن مصالح الشعب وحقوقه وأمواله.. وفي تقديم ما نعتقد أنه مساهمة في تطوير حال البلد.



‏وأضاف: سنستمر في عملنا الداعم للإصلاح وللحريات سواء داخل المجلس أو خارجه.



من ناحيته، قال عضو مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية د.فلاح الهاجري: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ‏نحمد الله على توفيقه لخدمة ديني ووطني.



وأضاف الهاجري: فوالله إنها أمانة ومسؤولية أمام الله ثم أمام الشعب ‏وخدمتي لوطني وديني شرف في أي موضع وأي مكان، أسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم ويكتب الخير للكويت، والقادم أجمل بإذن الله.



أما عضو مجلس 2022 المبطل شعيب شعبان فقال إن إرادة الأمة تعلو ولا يعلو عليها، وتحصينها وحمايتها واجب على كل السلطات، أما نحن فجنود نخدم الأمة في أي موقع ومن أي مكان.



وقال عضو مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية إن الخيرة فيما يختاره الله، جاءنا خبر حكم الدستورية ونحن في الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الميزانيات، وعقدنا واحدا وعشرين اجتماعا في لجنة تحقيق الكاراكال واليوروفايتر والتي حققت نتائج ملموسة سأتكلم عنها فيما بعد.



وأضاف: جئنا بعد الله بإرادة شعب وسنستمر على عهدنا معه.



وقال عضو مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية حامد البذالي: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، على العهد باقون، في 18 أكتوبر 2022 أقسمنا بالذود عن قضايا الشعب ومصالحه وأمواله، نؤكد أننا سعينا واجتهدنا خلال الفترة الماضية لخدمة الوطن والمواطن بشتى الطرق المتاحة، ونسأل الله عزه وجل أن يكتب الخير للكويت.



أما عضو المجلس المبطل هاني شمس فقال: شكرا لأهل الكويت عامة ولأهل الدائرة الخامسة خاصة على منحنا ثقتهم الغالية لتمثيلهم في مجلس الأمة، 2022، والكويت تستحق منا الكثير ويجب ألا نيأس وأن يستمر الشعب في التمسك بالديموقراطية.