دعا اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية أعضاء الاتحاد إلى المشاركة في إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التراخيص الهندسية بالتعاون مع بلدية الكويت والذي سيتم صباح اليوم الثلاثاء بمبنى وزير البلدية.



وأكد رئيس الاتحاد م.بدر السلمان، أن لقاء موسعا سيعقد مع مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، وبحضور جميع رؤساء قطاعات الجهاز التنفيذي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التراخيص الهندسية، لافتا إلى أن اللقاء سيتناول عرض المرحلة الأخيرة لنظام تراخيص بناء السكن الخاص كمرحلة أولى.



وأوضح السلمان أن هذا النظام سيتيح للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية منح تراخيص أولية، ومن ثم تقوم البلدية بدراسة المعاملة ومنحها ترخيصا نهائيا، وفي المرحلة الثانية ستقوم الدور الاستشارية الكويتية بإصدار الرخص وبمراقبة من قبل البلدية.