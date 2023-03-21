سلطان العبدان



عقد أمس ١٥ نائبا حاليا و١٦ من أعضاء مجلس ٢٠٢٢ المبطل اجتماعا في ديوان النائب شعيب المويزري للتباحث حول آخر المستجدات السياسية. وقبيل دخولهم الاجتماع ابدى البعض منهم رأيه حول الوضع الحالي.



وفي هذا الإطار قال النائب السابق صالح عاشور إن أعلى نسبة إنجاز تمت في المجلس الحالي وليس هناك انتقاص للمجالس السابقة ونسبة الإنجاز وإ عداد التقارير الموجودة على جدول الأعمال في هذا المجلس، وهذا المجلس لم يعط الوقت الكافي للانتهاء من التقارير المدرجة على جدول الأعمال.



من جهته قال النائب السابق مرزوق الحبيني: عندما تسلمت الرئاسة كنت مسؤولاً عن انتخابات الرئيس لا الانتخاب لمناصب مكتب المجلس.



وقال النائب خالد المونس ان الوضع يستوجب منا ان نرفض وجود مجلس 2020، واليوم سنضع النقاط على الحروف ونتعامل دستوريا ولائحيا وجميع الخيارات متاحة، والأكيد ان جميع النواب رافضون بقاء هذا المجلس.



وقال عضو المجلس المبطل عبدالوهاب العيسى: سيناريو الإبطال يتكرر للمرة الثالثة ومجلس 2020 ساقط شعبيا والمسؤولية اليوم تقع على النواب المعتصمين في مجلس 2020. وكان ١٧ نائبا عقدوا اجتماعا صباحيا في ديوان النائب خالد العتيبي.



وبعد الاجتماع قال النائب حمدان العازمي: المجلس منعدم ولن يكون هناك استقرار والأزمة مستمرة لحين معالجة الوضع بحل المجلس والعودة للشعب. وأضاف: من الواضح أنه لن يكون هناك تعاون.



وتابع: لم نخرج بأي قرار وكانت هناك آراء مختلفة وسيكون لنا اجتماع اليوم عند المويزري.



هذا، وحضر اجتماع العتيبي كل من: خالد العتيبي، د.حسن جوهر، شعيب المويزري، حمدان العازمي، د.محمد الحويلة، الصيفي الصيفي، مهلهل المضف، مهند الساير، ثامر السويط، فارس العتيبي، مبارك الحجرف، عبدالله المضف، د.عبدالكريم الكندري، د.عبدالعزيز الصقعبي، د.حمد المطر، أسامة الشاهين وسعود أبوصليب.



الحضور في ديوان المويزري



1 ـ شعيب المويزري



2 ـ خالد الطمار



3 ـ صالح عاشور



4 ـ ثامر السويط



5 ـ مهلهل المضف



6 ـ مرزوق الحبيني



7 ـ حمدان العازمي



8 ـ حمد المدلج



9 ـ خالد المونس



10 ـ هاني شمس



11 ـ حمد العبيد



12 ـ فلاح الهاجري



13 ـ شعيب شعبان



14 ـ عبدالله فهاد



15 ـ أحمد مطيع



16 ـ حسن جوهر



17 ـ عبدالوهاب العيسى



18 ـ عبدالله الأنبعي



19 ـ مبارك الحجرف



20 ـ عبدالكريم الكندري



21 ـ الصيفي مبارك



22 ـ أسامة الزيد



23 ـ خليل عبدالله



24 ـ محمد هايف



25 ـ عبدالعزيز الصقعبي



26 ـ أسامة الشاهين



27 ـ عادل الدمخي



28 ـ فارس العتيبي



29 ـ حمود الطشة



30 ـ حمد المطر



31 ـ محمد الحويلة