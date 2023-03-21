دعا النائب د.عبدالله الطريجي إلى فتح صفحة جديدة من التعاون البناء في إطار الدستور، بين النواب وبعضهم من جهة، وبين المجلس والحكومة من جهة أخرى، والابتعاد عن الخلافات والانتماءات السياسية والقبلية والعائلية والطائفية التي كانت سببا في تعطيل مسيرة الإصلاح والإنجاز التشريعي الذي انتخبنا الناس من أجله.



وأضاف في تصريح صحافي أن المواطن مستاء من عدم تعامل مجلس الأمة مع قضاياه وأولوياته بالشكل المطلوب، مؤكدا أن الخطأ وارد في العمل السياسي وغيره، لكن المكابرة التي تكون على حساب الناس ليست مقبولة ولا مبررة.



ودعا الطريجي النواب إلى التوافق على الأولويات والملفات الشعبية التي تحقق التنمية والإصلاح السياسي المفقودين حتى الآن، مؤكدا أن الكويت وشعبها يستحقان التضحية والعمل من أجل تصحيح أخطاء الماضي. وأعرب الطريجي عن أمله في تغليب الحكمة، وأن ما يجمع النواب أكثر مما يفرقهم، ولا ذنب للمواطن في استمرار الاختلافات، مؤكدا أنه لا يشك في حرص النواب كافة على مصلحة الكويت والكويتيين، وإن اختلفت الوسائل في بعض الأحيان.



وطالب الطريجي رئيس الحكومة المكلف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باستثمار محبة الناس له والرصيد الشعبي في فتح صفحة جديدة مع جميع النواب، إذ إنها كفيلة بتعزيز جهود المصالحة الوطنية وتحقيق الإنجاز وتحسين معيشة المواطنين.



وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا يحقق المصلحة العامة، ويجنب البلاد المزيد من التناحر السياسي الذي رأينا آثاره السلبية على الجميع.