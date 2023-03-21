بحث تطورات دراسة شهادة ماجستير علاج طبيعي في جامعة الكويت



عبدالكريم العبدالله



اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي الكويتية مع عميد كلية العلوم الطبية المساعدة د.محمد نظر ورئيس قسم العلاج الطبيعي ود.هشام الرويح في جامعة الكويت.



وأكدت الجمعية في بيان لها أن اللقاء تضمن مناقشة عدة نقاط تتعلق بتطوير وتحسين وضع اختصاصيي العلاج الطبيعي في الكويت فيما يختص بالدراسات الجامعية العليا مثل شهادة الماجستير ودرجة دكتور علاج طبيعي الإكلينيكية، وغيرها من الأمور ذات الاهتمام المشترك.



وأشارت الجمعية إلى أنه تمت مناقشة ضرورة إعادة مخاطبة وزارة الصحة بتعديل التصنيف الوظيفي لاختصاصيي العلاج الطبيعي بما يتناسب مع تصنيف ديوان الخدمة المدنية باعتبار مهنة العلاج الطبيعي من ضمن الوظائف التخصصية لمن يحمل مؤهلا جامعيا فما فوق وتمييزهم عن الوظائف الفنية ذوي حملة شهادة الدبلوم، وذلك حفاظا على الحقوق الأدبية بالدرجة الأولى والعلمية والعملية لمزاولي المهنة.



وأفادت الجمعية بأنه تمت مناقشة إمكانية إدراج برامج التعليم المستمر (الماجستير) في تخصص العلاج الطبيعي، الذي أكد بدوره د.هشام الرويح حرص القسم في جامعة الكويت على تحقيق هذا الهدف بالإضافة إلى العمل على تطوير البرنامج الدراسي الحالي لبكالوريوس العلاج الطبيعي.



وبينت الجمعية أن كلا من د.محمد نظر ود.هشام الرويح أكدا أهمية الابتعاث للبرامج التخصصية الإكلينيكية بدلا من البرامج الأكاديمية للاختصاصيين في وزارة الصحة لما لهذه البرامج من أهمية في تطوير الخبرات الإكلينيكية للاختصاصيين.



وتابعت: بالنسبة لبرنامج DPT (دكتور علاج طبيعي) تم أيضا اخذ رأي ديوان الخدمة المدنية في معادلة الشهادة واعتبارها تعادل درجة بكالوريوس بما أنها أول درجة جامعية علمية ما بعد الثانوية أو درجة دبلوم عال لمن يحصل عليها بعد البكالوريوس، كما تمت الإجابة عن عدة تساؤلات تم طرحها مسبقا من قبل أعضاء الجمعية حول الاعتراف العالمي بشهادة البكالوريوس في العلاج الطبيعي لخريجي جامعة الكويت، حيث أكد د.الرويح أن شهادة بكالوريوس العلاج الطبيعي معترف بها عالميا بالتأكيد وبإمكان الحاصلين عليها مزاولة المهنة في أي دولة بما يتناسب وشروط الدولة المراد العمل بها مثل معادلة الشهادات الأكاديمية واجتياز اختبارات ترخيص مزاولة المهنة وغيرها.



وأوضحت الجمعية أن د.نظر ود.الرويح شددا على أهمية تعاون كل الأطراف المعنية في تخصص العلاج الطبيعي والتي تضم جمعية العلاج الطبيعي الكويتية وإدارة خدمات العلاج الطبيعي بوزارة الصحة وقسم العلاج الطبيعي بجامعة الكويت كون الأهداف مشتركة في رفع شأن المهنة ومحاولة مجاراة التطورات العالمية في التحصيل العلمي والإكلينيكي لمنتسبي المهنة، حيث أثنى أعضاء مجلس الإدارة على هذا الأمر، وأكدوا استعدادهم للتعاون المشترك المطلوب.