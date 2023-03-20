انهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في الدورة الـ28 لمهرجان القرين الثقافي الذي نظمته وزارة الإعلام والثقافة بدولة الكويت في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي

وأوضح معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد بأن المهرجان اقيم برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والذي عقد على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للاعلام والثقافة في دورته ال ١٦ وتم خلاله الالتقاء بأصحاب المعالي وزراء الإعلام والثقافة بالدول العربية لبحث أوجه التعاون المشترك فيما بين المنظمة العربية للسياحة والدول العربية المشاركة في اللقاء

وأوضح آل فهيد بأن المهرجان شهد في ختامه تقديم عرض فني وطني بعنوان "سدرة اللؤلؤ" (الكويت كما رآها الآخرون عبر الأزمنة) وتضمنت المسرحية لوحات درامية وغنائية توثق لأهم الأحداث في تاريخ دولة الكويت كما رواها الرحالة والمؤرخون مشيدا بحرص قيادة دولة الكويت واهتمامها بدعم الحركة الفكرية والثقافية ورعاية المبدعين والموهوبين بما يعكس وجهها الحضاري وعزمها على إثراء الحياة الثقافية في محيطها الخليجي والعربي مشيداً بنفس الوقت بجهود وزارة الإعلام والثقافة في دعم الثقافة والسياحة بدولة الكويت.

مشيرا بأنه تشرف بلقاء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب السيد عبدالرحمن بن بداح المطيري، ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بمكتب معاليه لشرح جهود المنظمة العربية للسياحة في تعزيز التعاون العربي المشترك نحو تطوير المقاصد السياحية العربية والفرص الواعدة في دولة الكويت وترجمة قرارات المجلس الوزاري العربي إلى سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية دعما وتعزيزا لمسيرة العمل المشترك مؤكدا بأن المنظمة لن تألوا جهدا في التعاون مع المعنيين بقطاع السياحة بوزارة الاعلام حتى تتبوأ دولة الكويت الموقع الذي تستحقه اقليميا ودوليا .