رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: من يرفض قوانين إصلاح العملية الانتخابية لا يريد للعملية أن تكون نزيهة وشفافة..ونحن نريد القوانين بأسرع وقت ممكن وهذا ما يريده غالبية أعضاء المجلس الشرعي

-ندعو الحكومة للإسراع في إعلان التشكيل..وسيكون طلب إنشاء المفوضية العليا للانتخابات على جدول أعمال أول جلسة

-أخاطب الشعب الكويتي المصلحة الوطنية مقدمة على الشخصية.. ورسالتنا الدعوة إلى الرجوع للأمة بعد التأكد من سلامة العملية الانتخابية

-إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات وما يتعلق بها من قوانين لتحصين المجلس المقبل

-نؤكد احترامنا الكامل لرغبة صاحب السمو وما يتخذه من إجراءات دستورية

-العودة إلى الأمة اليوم باتت أكثر أهمية بعد تغير المجالس والحكومات وبقاء الحال كما هو

نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي: سنبقى دائماً نقول سمعاً وطاعة يا صاحب السمو ..وإخلاصي لأميري أن أقبل بما يراه صاحب السمو وإخلاصي لوطني يحتّم عليّ إحترام إرادة الشعب

-ماذا لو كشفنا للشعب الكويتي من خلال لجنة تحقيق أنّ هناك خلايا شُكّلَت لضرب المجلس والتأثير على الانتخابات

-أقول لأهل الكويت لا تذهبوا مع المشكّكين في حكم المحكمة الدستورية

- أقول للحكومة إنّ الحكم قال بضرورة التعامل مع الواقع ونحن الواقع وندفع للتعاون

-الاجتماعات خارج هذا المكان لترتيب التخريب لا ينفع البلد..ونقول لكم تعالوا إلى كلمة سواء فالكويت لا تُبنى بالصراعات بل بالعمل

رئيس اللجنة التشريعية عبيد الوسمي: قدمتُ تصوراً لإجراء حوار سياسي شامل لوضع كل القضايا التي تعيق تقدم الكويت ولذلك إشكاليتنا هي غياب المشروع وهو ما قمنا به

-سلطات الدولة يجب أن تكون متعاونة لا متنافرة.. ونحن لا ندّعي الكمال ولكن نطرح تصورنا ومن لديه تصور أفضل فليقدمه لا أن ينتقد بدون أي شيئ

-قدمنا وثيقة الإصلاح لمعالجة كل مشاكل الكويت الهيكلية ولا زلتُ ملتزماً بطرح هذا المشروع ما لم يقدم الأفضل.. ونقول للحكومة لا نعطي شيكات على بياض ولا نخشى العودة للشارع