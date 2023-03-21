- رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: من يرفض قوانين إصلاح العملية الانتخابية لا يريد للعملية أن تكون نزيهة وشفافة..ونحن نريد القوانين بأسرع وقت ممكن وهذا ما يريده غالبية أعضاء المجلس الشرعي
-ندعو الحكومة للإسراع في إعلان التشكيل..وسيكون طلب إنشاء المفوضية العليا للانتخابات على جدول أعمال أول جلسة
-أخاطب الشعب الكويتي المصلحة الوطنية مقدمة على الشخصية.. ورسالتنا الدعوة إلى الرجوع للأمة بعد التأكد من سلامة العملية الانتخابية
-إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات وما يتعلق بها من قوانين لتحصين المجلس المقبل
-نؤكد احترامنا الكامل لرغبة صاحب السمو وما يتخذه من إجراءات دستورية
-العودة إلى الأمة اليوم باتت أكثر أهمية بعد تغير المجالس والحكومات وبقاء الحال كما هو
- نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي: سنبقى دائماً نقول سمعاً وطاعة يا صاحب السمو ..وإخلاصي لأميري أن أقبل بما يراه صاحب السمو وإخلاصي لوطني يحتّم عليّ إحترام إرادة الشعب
-ماذا لو كشفنا للشعب الكويتي من خلال لجنة تحقيق أنّ هناك خلايا شُكّلَت لضرب المجلس والتأثير على الانتخابات
-أقول لأهل الكويت لا تذهبوا مع المشكّكين في حكم المحكمة الدستورية
- أقول للحكومة إنّ الحكم قال بضرورة التعامل مع الواقع ونحن الواقع وندفع للتعاون
-الاجتماعات خارج هذا المكان لترتيب التخريب لا ينفع البلد..ونقول لكم تعالوا إلى كلمة سواء فالكويت لا تُبنى بالصراعات بل بالعمل
- رئيس اللجنة التشريعية عبيد الوسمي: قدمتُ تصوراً لإجراء حوار سياسي شامل لوضع كل القضايا التي تعيق تقدم الكويت ولذلك إشكاليتنا هي غياب المشروع وهو ما قمنا به
-سلطات الدولة يجب أن تكون متعاونة لا متنافرة.. ونحن لا ندّعي الكمال ولكن نطرح تصورنا ومن لديه تصور أفضل فليقدمه لا أن ينتقد بدون أي شيئ
-قدمنا وثيقة الإصلاح لمعالجة كل مشاكل الكويت الهيكلية ولا زلتُ ملتزماً بطرح هذا المشروع ما لم يقدم الأفضل.. ونقول للحكومة لا نعطي شيكات على بياض ولا نخشى العودة للشارع