عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة أتاحت الفرصة لموظفيها لاختيار الدوام المرن خلال شهر رمضان المبارك.



وقالت المصادر إن الموظف في الوزارة بإمكانه من خلال رابط تم تعميمه من قبل «التجارة» للدخول على الموقع الالكتروني للوزارة وإدخال رقمه المدني للحصول على المصادقة ويتم الدخول على خدمات الوزارة والخدمات الإدارية واختيار الدوام المرن خلال شهر رمضان المبارك.



وأشارت المصادر إلى أن الموظف بإمكانه اختيار الدوام المرن الذي أقره ديوان الخدمة المدنية، وهو عبارة عن 3 أوقات لحضور وانصراف الموظفين، الأول من الساعة 9:45 صباحا حتى 2:15 ظهرا، والثاني من 10:15 صباحا حتى 2:45 ظهرا، والثالث من 10:45 صباحا حتى 3:15 عصرا.



ولفتت المصادر إلى أن الهدف من ذلك هو التسهيل على موظفي الوزارة، خاصة أن 98% من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمراجعين من خلال الـ «أونلاين».