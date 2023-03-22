عبدالعزيز الفضلي



أقامت مدرسة البكالوريا الأمريكية ظهر امس حفلا تكريميا لأعضاء الجمعية الشرفية وذلك بحضور حشد كبير من اولياء الامور.



وقالت مدير عام مدرسة البكالوريا الامريكية اريج الغانم في تصريح للصحافيين على هامش الحفل «اننا نتواجد اليوم لتكريم الطلبة الاعضاء في الجمعية الشرفية الوطنية وهم ليس طلبة متفوقين اكاديميا فقط بل متميزين في مجالات اخرى، لافتة الى ان مثل هذه الانشطة التي ندعمها هي لصقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته وإحساسه بالمسؤولية تجاه من هم بحاجة له وكذلك تحسين التعامل مع الآخرين، والأهم من ذلك تهيئة الفرص لهم للالتحاق بأفضل الجامعات وأعرقها والأعلى تصنيفا خاصة أن هذه الجامعات لا تكتفي بالمعدل المرتفع وإنما لها متطلبات أخرى منها ان يكون الطالب متميزا وله طموح في مختلف المجالات سواء التطوعية أو الخيرية او الرياضية وغيرها».



وأضافت اننا حريصون على ان هذا الطالب لا يكتفي بالقبول والالتحاق بهذه الجامعات او هذه المؤسسات وإنما تكون عنده القدرة على استكمال المسيرة والقدرة على حل المشكلات، وبالتالي تكون هذه المخرجات صلبة وقوية وقادرة على مواجهة تحديات سوق العمل، مشيرة الى انها سعيدة بأنه رغم قصر عمر المدرسة مقارنة بمدارس الكويت والخليج ولكن استطاع طلبتنا الالتحاق بالجامعات الاعلى في التصنيف في اميركا والمملكة المتحدة وأوروبا.



وذكرت الغانم: نحن متابعون لهم بشكل دائم لمسيرتهم التعليمية، مشيرة الى انهم لم يواجهوا مشاكل كبيرة واستطاعوا استكمال مسيرتهم وتخرجوا في تفوق ونجاح.



وحول آلية العمل والخطة الدراسية في المدرسة خلال شهر رمضان المبارك، قالت الغانم ان الدوام يبدأ في الشهر الفضيل الساعة العاشرة صباحا وينتهي في الثانية ظهرا، موضحة الى اننا اصدرنا جدولا مرنا ليغطي كل المنهج.