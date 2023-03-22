أسامة أبوالسعود

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وغدا الخميس هو أول ايام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة الرؤية الشرعية في وزارة العدل برئاسة المستشار محمد بن ناجي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية وبحضور وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد ووكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك. وبهذه المناسبة، رفعت الهيئة اسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى جميع المواطنين والمقيمين وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله عز وجل أن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات.