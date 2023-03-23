أعلنت دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع عن فتح باب المشاركة في مسابقاتها للعام (2023-2024) والتي تشمل جوائز الشيخ عبدالله مبارك الصباح للابداع العلمي وجوائز د.سعاد محمد الصباح للابداع الفكري والأدبي وذلك حتى شهر سبتمبر 2024.



وقالت (الدار) في بيان صحافي إن فروع جوائز (الشيخ عبدالله مبارك الصباح) هي (القضاء في الكويت قبل الاستقلال ـ تقنية النانو وآفاق الصناعة المستقبلية ـ الرياضة الكويتية ما قبل ستينيات القرن العشرين - عالم الغد بين مصنعي الأوبئة واللقاحات).



وأضافت أن في فروع جوائز د.سعاد الصباح هي (الشعر ـ الرواية ـ قضايا المرأة عند شاعرات الكويت ـ مسيرة الفن التشكيلي في الكويت).



وأوضحت أن شروط المشاركة تتضمن ألا يقل عدد قصائد ديوان الشعر المشارك عن 25 قصيدة موزونة عمودية أو من شعر التفعيلة وألا تتجاوز نسبة الصور التوثيقية في الكتب المشاركة ربع عدد الصفحات لاسيما في مسابقة الفن التشكيلي.



وأشارت إلى أن الشروط العامة هي أن يكون المتقدم عربيا لم يتجاوز الـ35 عاما في يوم 30 سبتمبر 2024 وأن ترسل صورة عن المؤهل الدراسي -آخر شهادة دراسية تم الحصول عليها ـ الى جانب اشتراط التخصص العلمي بالنسبة للمسابقات العلمية وإثبات الشخصية (هوية أو بطاقة أو جواز سفر) إضافة لأن يكون العنوان كاملا مع أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.



وذكرت أن من الشروط أيضا ألا تكون المشاركة قد طبعت في كتاب أو فازت بمسابقة أخرى وأن تكون صفحة الكتاب بحجم (A4) ويفضل أن تكون حاصلة على الترقيم الدولي (.I.S.B.N) من جهة معتمدة.



وأفاد البيان بأن الدار ستحتفظ بحق نشر العمل الفائز خلال عام من تاريخ إعلان النتائج ولا يتوجب للفائز أي حقوق عن ذلك كما لا يحق للفائزين سابقا بأي من جوائز الدار التقدم لهذه المسابقات.



وبين أنه سيتم استبعاد المساهمات المعتمدة على معلومات (الإنترنت) ما لم يشر صاحبها إلى المصدر وللجنة التحكيم الحق في سحب الجائزة من أي فائز في حال تبين أن البحث مسروق أو تم نشره سابقا أو لجأ فيه الباحث إلى أي وسيلة غير مشروعة.



ولفت إلى أن المساهمات ترسل إلكترونيا إلى البريد الالكتروني (souadalsabahyahoo.com) على شكل (ملف WORD) وسيكون آخر موعد للتسليم في 30 سبتمبر 2024 مبينة أن الفائز الاول سيحصل على ثلاثة آلاف دولار أميركي والثاني على ألفي دولار والثالث ألف دولار.