أسامة أبو السعود



استقبل مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني الحمدان المتدربين من الجمهورية الفرنسية نعومي بيجوين وديلان بلونش.



وذلك بعد انتهاء برنامج تدريبهم العملي بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والذي يأتي ضمن اتفاق التعاون الموقع ما بين المعهد والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا.



وحضر اللقاء السادة المستشارون نواب مدير المعهد والقاضية كريستيل - ملحق التعاون بالسفارة الفرنسية بالكويت.



وعلى صعيد متصل وضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، عقدت ورشة عمل حول النظام القضائي الفرنسي للسادة منتسبي الدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل وكلاء النائب العام (الدفعة 21).



حاضر فيها القضاة المتدربون من المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، ديلان بلونش ونعومي بيجوين.