بشرى شعبان



اعتمدت المديرة العامة الهيئة لشؤون ذوي الإعاقة د. بيبي العميري نظام الدوام المرن خلال شهر رمضان المبارك في الهيئة، وفق فئات الدوام «أ وب وج» المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية.



وبينما حدد القرار أن نظام العمل في صالات المراجعين سيكون ضمن الفئة (أ) أي بداية من الساعة 9.45، سمح للموظفين باختيار أي أنظمة الدوام من الفئات الثلاث والتقيد به حضورا وانصرافا، ولا يجوز له اختيار أكثر من نظام للدوام للعمل به أو تعديله خلال الشهر الكريم.



كما يسمح للموظف بالاستئذان من الدوام بما لا يجاوز أربع مرات في الشهر ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف بما لا يزيد على اثنتي عشرة ساعة شهريا، ويجوز أن يكون هذا التصريح عند بداية الدوام أو أثناءه أو حتى نهايته.