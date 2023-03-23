بشرى شعبان



برعاية رئيسة مجلس إدارة جمعية مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية، سبيكة الجاسر، احتفلت جمعية سند ومركز الخرافي للأطفال المعاقين، للسنة الثامنة على التوالي بتكريم كوكبة من أمهات أصحاب الإعاقات الذهنية من الكويت ودول مجلس التعاون والدول العربية والعالمية. استهل الحفل بكلمة ألقتها الأمينة العامة لجائزة الأم المثالية للإعاقات الدهنية عائشة السالم، رحبت فيها بالمحتفى بهن وبالحضور من سفراء الدول الشقيقة ومن ناب عنهم والمكرمات من داخل الكويت وخارجها.



وقالت السالم: يتجدد اللقاء في هذا الجمع المبارك للسنة الثامنة من عمر جائزة الأم المثالية للإعاقات الذهنية والتي تقوم منذ تأسست بسواعد شباب متطوعين يعملون بكل جهد وحب لرسم البسمة على وجوه الآخرين. وأشارت إلى أنه في هذا العام انضمت إلى الجائزة أمهات من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية الشقيقة، بالإضافة إلى دول صديقة أخرى، منها جمهورية الهند وتركيا وماليزيا، وكانت نقلة نوعية للجائزة بفضل من الله أولا وتشجيعكم ثانيا للوصول إلى العالمية، ونحن مصرون على إيصال هدف الجائزة ورسالتها إلى أقصى مدى يشبه عطاء الأم الذي لا يعرف الحدود.



الأمهات المكرمات من الكويت ودول الخليج والدول العربية 2023:



- من مركز المهارات - جدة - في المملكة العربية السعودية: فاتن عبد البديع اليافي.



- من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية - دولة الإمارات العربية المتحدة: ندى محمد المدفع.



- من مركز الشفلح للأشخاص من ذوي الإعاقة - دولة قطر: حصة دخيل الحمد.



- الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم - مملكة البحرين: إيمان عبدالصاحب أحمد.



- مدرسة العهد الزاهر - سلطنة عُمان: فاطمة محمد الجابري.



- الصفاء لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالسويس - جمهورية مصر العربية: سيدة محمد الشربيني.



- مركز المنار للتربية الفكرية - المملكة الأردن الهاشمية: كفاية محمد عبدالقادر.



- جمعية الدار الحلم لذوي الاحتياجات الخاصة- الجمهورية اللبنانية: غنى محمد مهدي.



- الوحدة المحلية - الجمهورية التونسية: سلوى الشواشي.



- من جمهورية الهند: شاميلا ماليك.



- مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين: إيمان الرفاعي.



- بوابة التدريب العالمية: سوسن سلمان.



- الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين بالأحمدي: جيهان العنزي.



- الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون: ازدهار الكندري.



- مركز الكويت للتوحد: بدور فرج مطبقي.



- مركز 21: نورية الشمالي.



- الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة: هناء الزواوي.



- فريق عبير 2 التطوعي لذوي الإعاقات الذهنية: هنادي الصالح.



- فريق الجائزة: مريم ناصر الخضر.



- الشخصية العالمية مارغريت وكر.



- الشخصية العامة د.سميرة السعد.