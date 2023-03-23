بداح العنزي



بحثت لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي خلال اجتماعه امس برئاسة م.شريفة الشلفان، التقارير الخاصة بالمخطط الهيكلي الرابع للدولة.



وبعد نهاية الاجتماع، قالت م.الشلفان في تصريح لها: إنه تمت مناقشة الجانب المتعلق بالسكن الخاص والنموذجي وعرض نماذج متعددة للسكن الخاص والتي تسهم في توفير خيارات متنوعة لسكن المواطن، مضيفة أن اللجنة مستمرة بدراسة جميع تقارير المخطط الهيكلي الرابع خلال اجتماعاتها لرفع التوصيات.



وقالت إنه تم الاطلاع على المقارنة المعدة من قبل إدارة المخطط الهيكلي بين لوائح التخطيط والبناء ولائحة البناء لتحقيق التوافق بين جميع خطط ولوائح البلدية.



وبينت أنه تم إعداد لوائح البناء والتخطيط من ضمن دراسة المخطط الهيكلي الرابع، وهو نظام قائم على الشكل للارتقاء بجودة الأماكن العامة للوصول إلى شكل عمراني مميز.