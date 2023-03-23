أعلن النائب سعود أبوصليب عن استقالته من مجلس الأمة، مؤكدا أن «أحكام الدستورية موضع احترام إلا أن الشعب هو صاحب الحق في إعادة من يختاره إلى قاعة عبدالله السالم عبر صناديق الاقتراع».



وأوضح أبوصليب في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الاستقالة جاءت «نظرا لما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد في الآونة الأخيرة وتحديدا بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة لسنة 2022 وعودة مجلس الأمة لسنة 2020 المنحل بالمرسوم الأميري».



وقال أبوصليب «بالرغم من احترامي لأحكام المحكمة الدستورية وأحكام القضاء الكويتي الشامخ بشكل عام إلا أن من يحدد عودة النائب إلى قاعة عبدالله السالم هو الشعب الكويتي عبر صناديق الاقتراع وليس حكم من المحكمة الدستورية».



وأضاف «لطالما احترمنا أحكام الدستورية واحترمنا المراسيم الأميرية ولكن هناك شعب يجب أن تحترم إرادته، وعليه أعلن عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس الأمة الحالي، سائلا المولى أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان».