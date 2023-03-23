استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان كلا من رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد ومدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي والمستشار في مركز البحوث والدراسات الكويتية م.صلاح الفاضل والباحث في التراث والتاريخ الكويتي فهد العبدالجليل أعضاء فريق العمل الاستشاري لمتابعة أعمال معالجة آثار حريق المباركية ومشروع تطوير سوق المباركية.



وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، قدم الفريق شرحا لسموه عن مشروع إعادة تدشين سكن الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حيث نشأ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراهما، والواقع في سكة عنزة في المباركية ليكون بمنزلة متحف تاريخي لعرض الوقائع التي تعكس مدى تجذر العلاقات التاريخية بين أسرتي الحكم وعمق العلاقات الوطيدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبيهما الكرام.