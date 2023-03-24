تحت شعار «طب وتخير»، أعلنت قناة atv عن دورتها البرامجية الخاصة في شهر رمضان، والتي ضمت 5 مسلسلات درامية و3 برامج مسابقات الى جانب باقة من البرامج المنوعة وأكثر من برنامج ديني، إلى جانب استقطاب أسماء جديدة في عالم الإعلام والتقديم التلفزيوني، ومن المسلسلات التي ترافق المشاهدين طوال شهر رمضان مسلسل «عزيز الروح» من بطولة محمد المنصور، حسين المنصور، هدى الخطيب، فخرية خميس، حمد العماني، لمياء طارق، وعبير أحمد، من تأليف عبدالله حافظ وإخراج مصطفى رشيد، ومسلسل (منزل 12) من بطولة سعد الفرج، فاطمة الحوسني، بثينة الرئيسي، محمد العلوي، نور الدليمي وأحمد العونان ومن إخراج مناف عبدال، ومن تأليف محمد خالد النشمي، ومسلسل «بلاغ نهائي» من بطولة هند كامل، تركي اليوسف، عبدالعزيز الحداد، سحر حسين، سارة العنزي، وحسين الحداد، ومن تأليف عبدالمحسن الروضان وإخراج سلطان خسروه، ومسلسل «سقط سهواً» من بطولة أحمد العونان، خالد المظفر، إيمان فيصل، غادة الزدجالي، حمدي الميرغني، عبدالله الخضر، وأحمد المظفر، من تأليف خالد المظفر وإخراج علي بدر رضا، ومسلسل «اللي ورثناه من أجدادنا» من تقديم جاسم النبهان الذي يقوم بعرض مثل شعبي كويتي قديم في إطار درامي يشرح من خلاله معنى المثل وسبب نشأته ومتى يقال ويوضح الحكمة وراء هذا القول.



وعلى صعيد البرامج المنوعة، تقدم الإعلامية المخضرمة غادة الرزوقي البرنامج الحواري «سراي مع غادة الرزوقي»، الذي يعرض في الحادية عشرة يوميا في موسمه الثامن، وهو يعتبر البرنامج الوحيد خليجيا الذي يتطرق إلى كل ما يتعلق بمختلف الأعمال الفنية الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية والعربية، ويعتبر وجبة نقدية في رمضان من خلال حوارات تجمع النجوم من فنانين ومؤلفين وكتّاب ومخرجين، بالاضافة الى برنامج المسابقات «عطني اللينك» تقديم الفنان عبدالله الطليحي والإعلامية حصة اللوغاني، وهو برنامج مسابقات جماهيري يشمل العديد من الفقرات المنوعة بأسلوب المسابقات التشويقي، ومنح جوائز قيّمة للمتسابقين والجائزة الكبرى عبارة عن سيارة، وكذلك برنامج «ديوانكم عامر» من تقديم الفنان بلال الشامي وهو برنامج مسابقات يتم تصويره خارجيا في ديوانيات رموز المجتمع الكويتي بكل المجالات الفنية والرياضية في إطار كوميدي.