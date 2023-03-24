13.1 مليون زيارة للمراكز الصحية في عام.. 8.94 ملايين لمواطنين و4.16 ملايين لوافدين

10.238.. إجمالي عدد الأسرَّة في مستشفيات وزارة الصحة والأهلية والنفط

الكويت أبعدت نحو 570 وافداً في 2021 عبر مراكز فحص العمالة الوافدة

5205 أسرَّة في 7 مستشفيات عامة.. ونحو 8511 سريراً بالمستشفيات التخصصية

شهدت 6 ملايين زيارة.. 3.65 ملايين زيارة للكويتيين مقابل 2.37 مليون زيارة للمقيمين



علي إبراهيم



كشفت أحدث بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة و«الأهلية» وشركات البترول بلغ 10.238 سريرا في 2021، وشهدت العيادات الخارجية والحوادث في مستشفيات وزارة الصحة أكثر من 6 ملايين زيارة من مواطنين ومقيمين، وسجل المواطنون عدد زيارات لتلك الأقسام أكبر بنحو 54% من زيارات المقيمين.



وفي السياق ذاته، سجلت مراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة نحو 13.1 مليون زيارة من بينها 8.94 ملايين زيارة للمواطنين و4.16 ملايين زيارة للوافدين، وأن كل 430 شخصا في الكويت يخدمهم سرير واحد، وأن كل 307.7 أشخاص يخدمهم طبيب وكل ممرضة تخدم 129.8 شخصا في الكويت.



وتفصيليا، بلغ إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة والأهلية وشركات البترول 10.238 سريرا في 2021، من بينها 8511 سريرا في وزارة الصحة، و1295 سريرا في مستشفيات القطاع الأهلي، و432 سريرا في مستشفيات شركات البترول.



وأظهرت أرقام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة أن هناك 5205 أسرة في 7 مستشفيات عامة بواقع 370 سريرا في الصباح، و551 سريرا في الأميري، و714 سريرا في مبارك الكبير، و848 سريرا في الفروانية و810 أسرة في العدان و795 سريرا في الجهراء و1117 سريرا في مستشفى جابر.



أما مستشفيات وزارة الصحة التخصصية فاستحوذت على نحو 8511 سريرا بواقع 347 سريرا في الرازي و71 سريرا في الطب الطبيعي والتأهيل المهني، و406 أسرة في الولادة و327 سريرا في الأمراض الصدرية و173 سريرا في الأمراض السارية، و627 سريرا في الطب النفسي، و359 سريرا في ابن سينا، و218 سريرا في مركز الكويت لمكافحة السرطان و30 سريرا في الرعاية التلطيفية و96 سريرا في مركز صباح الأحمد للكلى، و96 سريرا في مستشفى زين و318 سريرا في الإدمان، و62 سريرا في مستشفى البنك الوطني، و176 سريرا في برج الرازي.



وشهدت العيادات الخارجية والحوادث في مستشفيات وزارة الصحة أكثر من 6 ملايين زيارة من مواطنين ومقيمين، فيما أظهرت الأرقام أن زيارات المواطنين تستحوذ على نحو 61% من إجمالي الزيارات إلى العيادات الخارجية وأقسام الحوادث بواقع 3.65 ملايين زيارة، مقابل 2.37 مليون زيارة للمقيمين تمثل نحو 39% من الزيارات، وبمقاربة أخرى فإن عدد زيارات المواطنين لتلك الأقسام أكبر بنحو 54% من زيارات المقيمين.



وتفصيليا، شهد العام 2021 نحو 1.9 مليون زيارة من مواطنين للعيادات الخارجية من بينهم 859 ألفا من المواطنين و1.04 ألفا من المواطنات، بينما بلغت زيارات المقيمين للعيادات الخارجية نحو 1.08 مليون زيارة من بينها 552 ألف زيارة للمقيمين الرجال، و530.8 ألفا للمقيمات.



وفي سياق متصل، بلغ إجمالي زيارات المواطنين والمقيمين لـ 7 أنواع من المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة نحو 13.1 مليون زيارة من بينها 8.94 ملايين زيارة قام بها المواطنون و4.16 ملايين زيارة قام بها الوافدين.



واستحوذت مراكز الطب العام على الحصة الأكبر من زيارات المرضى بواقع 9.263 ملايين زيارة من بينها 6.47 ملايين زيارة للمواطنين و2.78 مليون زيارة للمقيمين، وبلغ إجمالي الزيارات لمراكز رعاية الطفولة 1.9 مليون زيارة من بينها 1.5 مليون زيارة لمواطنين و42 ألف زيارة للمقيمين، وشهدت زيارات أقسام الأسنان بالمراكز الصحية 845.6 ألف زيارة من بينها 437.18 ألف زيارة لمواطنين و408.4 آلاف زيارة للمقيمين.



أما أقسام الحوادث فشهدت 1.75 مليون زيارة للمواطنين خلال 2021 من بينها 907.5 آلاف زيارة للمواطنين الرجال، و847 ألف زيارة للمواطنات، مقابل 1.28 ألف زيارة للمقيمين من بينها 728.19 ألف زيارة للمقيمين الرجال، و560.5 ألف زيارة للمقيمات.



ولجهة المؤشرات، فقد أظهر معدل السكان لكل سرير أن كل 430 شخصا في الكويت يخدمهم سرير واحد، بواقع 2.3 سريرا لكل ألف شخص وأن هناك نحو 3.3 أطباء في خدمة كل 1000 مواطن ومقيم أي أن كل 307.7 أشخاص يخدمهم طبيب واحد، أما الممرضات فكل 7.7 ممرضات تخدمن 1000 شخص أي أن كل ممرضة تخدم 129.8 شخصا في الكويت.



وأظهرت الأرقام أن الكويت أبعدت نحو 570 وافدا في 2021 عبر مراكز فحص العمالة الوافدة، إذ ظهر أن حالاتهم إيجابية لجهة نحو 6 أمراض هي الملاريا بواقع 15 وافدا والفلاريا بواقع 13 وافدا والدرن بواقع 182 وافدا والايدز بواقع 26 وافدا والفيروس الكبدي «ب» بواقع 127 وافدا و207 آخرين بالفيروس الكبدي «سي».



736 مصاباً بالسل في الكويت



أظهرت البيانات وجود 736 مصابا بالسل في الكويت خلال 2021 من بينهم 85 مواطنا و651 مقيما، بينما بلغ عدد الوفيات بالسل عن العام ذاته نحو 18 مواطنا ومقيما من بينهم 4 مواطنين و14 مقيما.



21.27 ألف وافد أُبعدوا صحياً



أظهرت البيانات أن الكويت أبعدت نحو 21.279 ألف وافد ووافدة في 10 سنوات وتحديدا خلال الفترة من 2012 حتى 2021، إذ ظهر في مراكز فحص العمالة الوافدة إصابتهم بنحو 6 أمراض هي الملاريا والفلاريا والدرن والايدز والكبدي «ب» والكبدي «سي»، وتضمنت تلك الحالات نحو 1949 مصابا بالإيدز.