

القاهرة - محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لا يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة احيانا والصادمة احيانا اخرى، مما يتسبب في حدوث ازمات ونشوب خلافات وإثارة مشاكل.. مما يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل الاجتماعي.



«الأنباء» ترصد اكثر التصريحات التي اطلقها نجوم الفن وأشعلت الأزمات:



باعترافها شخصيا أكدت الفنانة شيرين رضا انها شخصية مثيرة للجدل وآراؤها صادمة لأنها تعلنها بلا تجميل او مجاملة.. وكلما اطلقت تصريحا شغلت مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مندهش ورافض ومؤيد.

وتعترف بأنها لا تلتفت إلى آراء الجمهور، مؤكدة أن «السوشيال ميديا» جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي نقادا على الرغم أن معظم هذه الآراء «متخلفة»، على حد وصفها.



كان تصريحها الخاص بصوت المؤذنين قد أثار غضب الكثيرين لأنه حمل اهانة وجرأة فقد قالت إن هناك أصواتا لبعض المؤذنين تكون عالية وتسبب هلعا للأطفال، ووصفتها بـ «الجعير» وهو لفظ قاس.

وأشارت الى ان هذا الصوت ليس له أي أساس بالدين.. وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الشيوخ حتى ان المطربة احلام هاجمتها بقسوة وشدة. ووصفت شيرين بالفاشلة.



الغريب ان شيرين لم تكتف بذلك بل واصلت تصريحاتها المثيرة للجدل برأيها في أضحية العيد حيث رأت انه لا يجب على الأطفال أن يشاهدوا منظر الدماء والذبح، مستنكرة تعلق الأطفال بالأضحية. وبالطبع وضعت تحت مرمى أسهم النقد القاسي لأنها تقتحم مناطق شائكة.



وواجهت شيرين حملة هجوم ضار من الرجال على جميع مواقع السوشيال ميديا، لأنها وصفتهم بـ «الهمج» ولا يشغلهم سوى غريزتهم. وانهم يتصرفون دون ترتيب وبشكل عشوائي، لذلك فإنها ليست نادمة على الزواج في سن مبكرة.

ووصفت نفسها بالفاشلة وتحب اشياء أخرى غير الارتباط والزواج.



ولم تترك شيرين المجتمع دون النقد له ووصفه بالقول: إنه ليس محافظا كما ندعي ولكننا نمثل اننا نعيش في مجتمعات محافظة وندفن رأسنا في الرمل، ونقول إننا عندنا أخلاق وهذه ليست الحقيقة.. ووصفت المجتمع بأنه كذاب ومنافق، وان الجميع يريد الظهور بأنه يعلم كل شيء حتى لو كان جاهلا.



كما وصفت المجال الفني بالخبيث وتضطر الى العيش معه دون التحقيق أو الاغراق في علاقات اجتماعية الا القليل، وتتناسى حتى تستطيع العيش معهم. واتهمت شركات الانتاج بالطمع والجشع.



وأشارت في اعتراف لها الى ان الخيانة من الصديقات امر متوافر وبكثرة وروت تجربة تعرضها للخيانة من اقرب صديقاتها مع زوجها وأنها اصيبت بالصدمة لخيانة الصديقة أكثر من كون زوجها خائنا.

ووصفت الصداقة بأنها لا تشغلها لانها تتفرغ لمحبة اسرتها والقطط وعملها ونفسها.



واعترفت صراحة بأنها كانت تدخن السجائر وهي بعمر 13 عاما. وأنها كذبت على والدتها عندما ضبطتها. والطريف انها صرحت في احد البرامج بأن لها عادات وهوايات اثارت دهشة الجميع فاعترفت بأنها قامت بتربية ورعاية ثعبان في حمام منزلها وكانت تقوم بلفه حول يديها كأنه اكسسوار وحين يتحرك يصرخ من حولها هلعا.



الطريف ان تصريح شيرين عن حفل زفاف ابنتها نور عمرو دياب جاء صادما للبعض وقبولا من الكثيرين فقد اكدت ان ابنتها لن تقيم حفل زفاف اسطورياً ليناسب اسم والديها ولكنها ستكتفي بحفل صغير لأقرب الاصدقاء والأقارب فقط.. ولن يتم إنفاق مبالغ ضخمة على حفل الزفاف في ليلة واحدة فقط، في حين يمكن أن يستمتع بها الزوجان في حياتهما...وانها لم ترتد فستان زفاف سوى في التمثيل فقط، لقناعتها واسرتها بأنه امر غير مناسب.