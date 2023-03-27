الحداد: سرطان القولون الأكثر انتشاراً في الكويت لدى الرجال ويعد الثاني بعد سرطان الثدي

المرض يصيب الكويتيين بنحو 14.8 لكل 100 ألف شخص وفي غيرهم 6.7 لنفس العدد

الحداد: أنصح كل من تجاوز عمره 45 عاما أن يجري كشفا مبكراً عن المرض بالمنظار الاستكشافي









كشف استشاري الجراحة العامة في مستشفي مبارك د.عبدالله الحداد أن رابطة الكويت لجراحة القولون والمستقيم أقامت يومين توعويين عن سرطان القولون والمستقيم بمجمع الأفنيوز، مبينا أن هذين اليومين أقيما بهدف توعية المواطنين والمقيمين بهذا المرض.



جاء ذلك في تصريح صحافي له أكد فيه أن سرطان القولون والمستقيم يعد هو السرطان الأكثر انتشارا في الكويت لدى الرجال الذين في منتصف العمر حسب إحصائية مركز الكويت للأورام، ويعد الثاني في الانتشار بعد سرطان الثدي الذي يصيب النساء عالميا وبالكويت لباقي فئات العمر من الجنسين، موضحا أن هذا المرض هو من أكثر الأمراض التي تصيب الأعمار المتوسطة في الرجال.



وأردف الحداد أنه وبحسب إحصائية مركز الأورام بالكويت فإن سرطان القولون والمستقيم يصيب الكويتيين بنسبة تصل 14.8 لكل 100 ألف، وفي غير الكويتيين تكون الإصابة 6.7% لكل 100 ألف شخص.



وقال الحداد إن الحملة التوعوية التي أطلقتها الرابطة على مدار يومين نجحت في تحقيق أهدافها في توعية المواطنين والمقيمين بخطر المرض، مشيرا إلى أن الحملة بينت وشرحت أهمية الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم.



وتابع: هناك إجراءات تتم لاكتشاف هذا المرض منها منظار القولون الاستكشافي، وكلما كان الاكتشاف مبكرا كانت فائدة العلاج كبيرة، ومن ثم نستطيع القضاء على هذا المرض في مراحله الأولى.



ونصح الحداد كل من تجاوز عمره 45 عاما أن يجري كشفا مبكرا عن سرطان القولون والمستقيم، لافتا إلى أن اكتشافه مبكرا عن طريق منظار القولون تكون اللحميات الصغيرة والأورام في بدايتها، ومن ثم بإمكاننا أن نحافظ على الحياة والقضاء على المرض وايضا اي شخص يعاني من اعراض القولون مثل انتفاخ بالبطن، عوار بالبطن، النزول غير المبرر للوزن، تغير في طريقة التبرز او لون البراز او وجود الدم بالبراز عليه ان يراجع الطبيب المختص لاتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية للعلاج وإجراء ما هو ضروري للاستكشاف عن اورام القولون والمستقيم



وأشار الحداد إلى أن هناك طرقا أخرى للاستكشاف ألا وهي الأشعة الخاصة بالقولونCT colonography، وهناك طريقة أخرى تتم بفحص البراز، وبالطبع الأفضل والأمثل لاكتشاف سرطان القولون هو منظار القولون الاستكشافي.