أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت لإقدام مجموعة من المتطرفين على إحراق نسخة من المصحف الشريف والعلم التركي في العاصمة الدنماركية (كوبنهاغن) في خطوة استفزازية جديدة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم لاسيما في شهر رمضان المبارك. وجددت «الخارجية» موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية مسؤولية التحرك السريع لنبذ مشاعر الكراهية والتطرف والعمل على وقف هذه الإساءات المتكررة لرموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف وكل الأديان السماوية الأخرى والدعوة إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كل شعوب العالم.