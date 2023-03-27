

عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون بوزارة الصحة د.فهد الابراهيم عن اكتشاف 24307 حالات لديها أورام حميدة وجرت إزالتها وانقاذ هذه الحالات من تطور الأورام والتحول الى «خبيثة»، وذلك منذ بدء البرنامج في 2015 حتى نهاية 2022



واشار في تصريح لـ«الأنباء» على هامش فعالية اليوم التوعوي للكشف عن سرطان القولون في مستشفى الاميري الى أن هذه الحالات تمثل نسبة 25% من مجموع الحالات المتقدمة والتي لديها أورام حميدة، لافتا الى ان محافظة الجهراء هي الأعلى بالاكتشاف للأورام الحميدة تليها محافظة العاصمة.



وبين أن نسبة الحالات المتقدمة ولديها اورام سرطانية تمثل 1%، حيث جرى الكشف المبكر عنها وعلاجها، موضحا ان البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون يعتبر فريدا من نوعه والأول بالشرق الأوسط.



وأكد على أن الكويت متقدمة بمراحل على جميع دول الخليج من ناحية الاكتشاف المبكر لسرطان القولون، مشيرا الى الانتهاء من المرحلة الرابعة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان القولون والتي شملت 46 ورشة عمل حسب جدول زمني تم وضعه لتدريب 1400 طبيب بالرعاية الصحية الاولية بجميع المناطق الصحية، كما لحق ذلك لقاءات مع رؤساء المراكز الصحية بمختلف المناطق والبالغ عددها حوالي 100 مركز صحي. ولفت الى وجود تعاون بين اطباء الرعاية الاولية واطباء وحدات الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفيات، والذي يعتبر محورا رئيسيا لتنفيذ البرنامج الوطني ومن خلال سياسات للتوعية وبروتوكولات لتحويل الحالات.



وأوضح ان سرطان القولون يعتبر أعلى السرطانات التي تصيب الرجال وثاني اعلى سرطان للاناث ومعدلات الاصابة تضاعفت الى ستة أضعاف لدى الرجال وثمانية أضعاف لدى النساء خلال السنوات العشرين الاخيرة.



وشدد على أهمية الكشف في اكتشاف الحالات جدا مبكرا، ودعا كل المواطنين فوق الـ 45 سنة للكشف المبكر عن طريق إجراء منظار القولون.