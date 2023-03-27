برامج خاصة في جميع المراكز الرمضانية وفق جداول معدة مسبقاً.. والأمور تسير بالشكل المرسوم

طراد العنزي: نتوقع أكثر من 35 ألف مُصلٍّ خلال صلاة القيام بالمسجد الكبير في ليلة 27 رمضان

تأمين المصلين يتم بعمل مؤسسي «يد واحدة» بجهود متكاتفة من جميع الوزارات ونشكر الجميع عليه

مبادرات جديدة منها البث الحي المرئي والمسموع لصلاتي العشاء والتراويح على تلفزيون وإذاعة الكويت

أسامة أبوالسعود



أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد عن الجاهزية الكاملة للمراكز الرمضانية وعلى رأسها المسجد الكبير، لافتا إلى نجاح خطة «الأوقاف» وجميع الجهات المشاركة والفرق العاملة في تنظيم ثالث ليالي الشهر الفضيل باستقبال جموع المصلين بسهولة ويسر وتوفير كل احتياجاتهم، لاسيما أن الوزارة عملت على العديد من البرامج التي تخدم المصلين خلال ليالي شهر رمضان المبارك.



وقال الماجد خلال الجولة التفقدية في المسجد الكبير: اطلعنا على جاهزية المسجد الكبير لاستقبال المصلين خلال الشهر الفضيل، مضيفا أنه قام يوم أمس الأول بزيارة مركز جابر العلي في جنوب السرة ورأينا جاهزية كبيرة فيهما لاستقبال المصلين في هذه الأيام الفضيلة.



وأضاف: مبدئيا الأمور تسير بالشكل المرسوم له وفق خطة الوزارة الرمضانية والأمور طيبة، ونستعد ببرامج خاصة في المراكز الرمضانية وفق جداول معدة مسبقا.



ولفت الماجد إلى أن المسجد الكبير باشر استقبال المصلين بعد توقف لمدة ثلاث سنوات، وهذه السنة استعددنا وباشرنا العمل، الحمد لله الاستعدادات كبيرة ومستمرة.



وأعرب الماجد عن شكره لجميع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في تنظيم الفعاليات الرمضانية وتأمين المصلين، مبينا أن العمل مؤسسي من جميع الوزارات والشكر موصول للجميع، وإحساسي أن الجهود متكاتفة وكأنها يد واحدة.



بدوره، قال وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع الشؤون الثقافية طراد العنزي إن الوزير عبدالعزيز الماجد تفقد المسجد الكبير واطلع على جميع الاستعدادات فيه، مبينا أن هذه الليلة الرابعة في المسجد الكبير، والكل شهد جاهزية الوزارة لهذه الليالي المباركة في استقبال جموع المصلين وخدمتهم على أكمل وجه.



وأضاف أن العمل الدؤوب للعاملين في إدارة المسجد الكبير تكلل بنجاح الخطة المرسومة لليالي رمضان المبارك حتى الآن، مبينا أن لدينا أكثر من مبادرة جديدة في المسجد الكبير ومنها البث الحي المرئي والمسموع لصلاة العشاء وصلاة التراويح على تلفزيون وإذاعة الكويت.



ولفت العنزي إلى أن جميع قراء المسجد الكبير من خيرة الشباب الكويتي يؤمون المصلين في صلاة التراويح وصلاة القيام، كما أن لدينا برامج ثقافية متنوعة تخدم جميع شرائح المجتمع منها مسابقات لترتيل القرآن وحفظ القرآن ومسابقات ثقافية دينية متعددة وذلك غير البرامج الدعوية والخواطر الإيمانية التي تقدم في المسجد الكبير والمراكز الرمضانية الأخرى.



وتابع: نتوقع في صلاة القيام أن يكون الإقبال كبيرا جدا، ومن المتوقع أن يوازي أو يفوق ما كان عليه قبل ثلاث سنوات وخاصة في الليالي الوتر ومنها ليلة السابع والعشرين من رمضان، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المصلين 35 ألف مصل.