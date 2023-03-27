أقام النائب سعد الخنفور حفل استقبال للمهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك في ديوانه الكائن بإشبيلية.



وتبادل الحضور خلال الاستقبال التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، مجسدين عادات أهل الكويت في التواصل بالمناسبات الاجتماعية والحرص على الوحدة الوطنية وروح الأسرة الواحدة التي جبل عليها أهل الكويت منذ قديم الزمن، داعين الله أن يعيد شهر رمضان على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها وشعبها وقيادتها من كل سوء. وقال الخنفور: «أهنئ الشعب الكويتي جميعا بحلول شهر رمضان المبارك، ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، ونتمنى أن يحفظ الله الكويت من كل شر ومكروه».