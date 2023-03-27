انعقد في العاصمة السورية دمشق أمس الاجتماع الرابع لوزراء الزراعة في سورية والعراق والأردن ولبنان تحت شعار «نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي» والذي يستمر على مدى يومين.

وقال وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، في كلمة خلال الاجتماع: «نتوج جهودنا السابقة بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والتي تعد نقطة بداية نحو مستقبل أفضل للدول العربية الشقيقة».

وأكد أن «اجتماع وزراء الزراعة هو تتويج للاجتماعات التي انطلقت في بغداد في شهر فبراير العام الماضي، واليوم نبحث في تحديات تواجه القطاع الزراعي، وانسياب السلع وتوقيع على مذكرة تفاهم بين الدول الأربع».

بدوره، أكد وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي أن «التكامل الزراعي ضرورة لا مناص منها مع التحديات المتفاقمة للتغيرات المناخية والأزمات المتتالية والتي أثرت على إمدادات الحبوب وأسعار المواد الغذائية».