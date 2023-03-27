

مفرح الشمري



ضمن مبادرة لإحياء التراث الشعبي والتعريف به لدى الأجيال الشابة، قامت مصممة الأزياء القديرة رجاء البدر بالتعاون مع المدرسة الانجليزية في الكويت بتصميم مجموعة من الأزياء التي تستدعي التراث الكويتي الأصيل واستعراضها أمام الطلاب والطالبات للتعرف عليها عن قرب.



وعن تلك التجربة، قالت البدر: تلقيت دعوة كريمة من ناظرة المدرسة الانجليزية للمشاركة في احتفالية كانت المدرسة تعتزم القيام بها ويتم من خلالها استحضار التراث والموروث الشعبي الكويتي، وعلى هذا الأساس وتلك الدعوة الكريمة والمبادرة الهادفة التي تعلم الأبناء كل ما يخص التراث والموروث، سواء عبر الأزياء أو غيرها من التفاصيل الحياتية للكويت في الماضي، فقمت بوضع التصورات الخاصة بالأزياء الخاصة بالنساء والرجال، وأيضا العمل على إنجازها، مع خوض مجموعة من البروفات مع الطلاب والطالبات وأجدها مناسبة للإشادة بإدارة المدرسة الانجليزية متمثلة بناظرتها والهيئة التدريسية وايضا الطلاب والطالبات رغم أن نسبة كبيرة من الطلاب لم يكونوا يعرفون أي شيء عن الملابس التقليدية، سواء للرجال او النساء، ولكنهم تفاعلوا مع التجربة ووجدوا فيها مساحة كبيرة من المتعة والتفاعل.



واضافت: سعيدة بهذه التجربة رغم بساطتها لأنها تستهدف جيل الشباب الذي هو اليوم بأمسّ الحاجة لأن يتعرف على تراثه وتاريخه وأزيائه وتقاليده وعاداته، ولا يمكن وصف سعادة أولياء الأمور الذين شاهدوا لربما في المرة الاولى أبناءهم وهم يرتدون الدشداشة والثوب الكويتي.



يذكر أن مصممة الأزياء الكويتية القديرة رجاء البدر ستقيم عددا من عروض الأزياء في عدد من العواصم الأوروبية والآسيوية وبالتعاون مع سفارات الكويت حول العالم وذلك خلال الأشهر المقبلة.