

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



قام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين وأعضاء مجلس الإدارة والوفد المرافق لبعثة منتخبنا الأولمبي في الدوحة بزيارة رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث حرص لاعب منتخبنا الوطني السابق ونادي القادسية فهد الأنصاري على تقديم دعوة إلى الاتحاد القطري للمشاركة في مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية اتحاد الكرة في 3 مايو المقبل، خلال مواجهة القادسية مع الكويت في نصف نهائي كأس صاحب السمو الأمير. وقام الأنصاري بإهداء درع تذكارية إلى رئيس الاتحاد القطري على هامش الزيارة.



وكان «سقراط» الكرة الكويتية قد ودع الملاعب مطلع الموسم الجاري رغم المطالبات باستمراره، وتلقيه أكثر من عرض محلي، لكنه فضل اعتزال الكرة.