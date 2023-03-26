عاطف رمضان



قالت وزارة الاشغال العامة إن الوزارة قامت بسحب مياه الامطار في العديد من المواقع في البلاد.



وتواجدت وزيرة الاشغال د. اماني بوقماز و وكيل قطاع الصيانة م. اسعد العنزي وعدد من فرق الصيانة بالوزارة في منطقة صباح الناصر للاطلاع عن قرب على تداعيات الحالة المطرية التي شهدتها البلاد وجهود قطاع الصيانة في سحب المياه لعودته لفتح الشوارع التي اغلقت بسبب تجمع المياه .

وافادت الوزارة في بيان صحفي ان كميات هطول الأمطار اليوم الأحد المسجلة عبر محطات الأرصاد الجوية وهواة الطقس

بالملم:

الجابرية:55.5

حطين:55.1

الصديق:44.2

اليرموك:40

الرابية:36.5

الرميثية:25

النسيم:24.6

الجهراء:22.5

المطلاع:22

الأطراف:21

الصبية:18.8

الأبرق:18.1

مزرعة العبدلي:15.7

السالمية:13.8

الصابرية:12.5

العبدلي:10.9

اللياح:10.2

بوالحصانية:8.9

العقيلة:7.3

القصور:7.1

مطار الكويت:7

الأدعمي:5.8

الوفرة:3.8

الخيران:3.5

ام الهيمان:3

ميناء الأحمدي:2.6

صباح الأحمد:2.4