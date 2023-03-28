استدعت وزارة الخارجية التركية سفير فرنسا في أنقرة أمس لمقر الوزارة للاحتجاج على استضافة باريس قيادات فصائل كردية سورية تصنفها تركيا على أنها منظمات إرهابية وتتهمها بالارتباط بحزب العمال الكردستاني «بي كي كي».



وقالت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، إن الوزارة استدعت السفير هيرفي ماغرو، وأبلغته إدانتها الشديدة لاستضافة مجلس الشيوخ لقيادات من تنظيمي وحدات حماية الشعب الكردية «ي بي جي»، وقوات سوريا الديموقراطية «قسد»، وتكريمهم بميداليات داخل المجلس. وتعتبر أنقرة التنظيمين امتدادا سوريا لـ «بي كي كي».