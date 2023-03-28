محمد راتب



أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة أن الهيئة ماضية وستستمر في توفير دعوم الحليب للمربين مهما كانت الظروف، وقد تمت مناقشة الدعوم وأسبابها والمشاكل المتعلقة بها، وذلك بعد تحفظ وزارة المالية، مشيرا إلى أنه جرى تقديم جميع المبررات الخاصة بالدعوم، وقامت المالية بتقديم العديد من الحلول لاستمرار المزارع في العمل والإنتاجية الذي يعد أولوية لتحقيق الأمن الغذائي.



وذكر خلال اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد في وزارة المالية سعد العلاطي، ورئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة عبد الحكيم الأحمد أن من الحلول المطروحة مشاركة وزارة التجارة والجمارك لمناقشة الكوتا، وتوفير بعض الأموال من الدعوم الأخرى كدعم الأعلاف لصالح دعم الحليب.