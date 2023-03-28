عبدالعزيز المطيري



أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة ان هناك محاولة لتشويه صورة الأغلبية الإصلاحية التي قامت بعمل جدي في التشريعات ولجان التحقيق من خلال مجلس الأمة، مهددين بعدم تمكين الحكومة من أداء اليمين أو عقد الجلسات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ديوان النائب السابق د.عادل الدمخي بمشاركة عدد من النواب السابقين والمبطلة عضويتهم.



واستهل الدمخي حديث المؤتمر قائلا: إن القيادة السياسية قدمت ضمانات قانونية وإجراءات حازمة وأنا انتقدت حكم المحكمة الدستورية الذي اثر على الإرادة الشعبية.



وتابع قائلا: هناك إساءة ظن وفقدان للأمل بعد التفاؤل الكبير الذي استشعره الشعب، ونحن نصر على أن يكون هناك إصلاح للوضع خاصة أن هناك أخطاء قانونية ذكرها أكثر من دستوري وقانوني. وقال: سنبقى كمجموعة النواب متماسكين وسنظل معا وبنظام وباجتماعات متتالية ومنظمة وفضح منظومة الفساد، وكل الدعم للنواب الشرفاء المصلحين في مجلس 2020 ونقول لهم استمروا في ثباتكم.



من جانب آخر، قال النائب محمد المطير «أشكر النائب د.عادل الدمخي حين قال (نائب رئيس مجلس الأمة الشرعي) وهذا أحد الاسباب التي جعلتني لم أغير المسمى في حساباتي الرسمية، لأنني إذا غيرت المسمى الذي تفضل به الدمخي يعني أنني اقتنعت بالحكم. واعتبر المطير ان الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية يحق انتقاده.



وتابع المطير: لم أشاهد شعبا في العالم يدافع عن قيادته مثل الشعب الكويتي.



أما النائب مبارك الحجرف فقال: لن نسمح بانعقاد الجلسة ولن نسمح للحكومة بأداء القسم، وما بني على باطل فهو باطل، ولا يجوز للمحكمة النظر في المراسيم. وأضاف الحجرف: نعم سنجلس على مقاعد الوزراء ولن نسمح بانعقاد الجلسة للقسم. واعتبر الحجرف أن «أحكام المحكمة الدستورية كأي محكمة بمعنى ان قدسية الأحكام للتنفيذ اما نقد الاحكام فهو حق لكل مواطن.



وقال: رسالتي للحكومة بأن هناك أزمة ثقة حقيقية ما بين الشعب والحكومة ولا يمكن الخلاص من الأزمة الا بإرجاع الأمور الى نصابها ويجب ان يكون هناك دور للحكومة لإعادة هيبة إرادة الأمة بعودة مجلس 2022.



وقال النائب شعيب المويزري «إن ما يجري حاليا ليس سياسة ولا فكرا ولا عقلا بل فوضى».



وأضاف المويزري قائلا: «كأعضاء ومواطنين لا نتساءل لأننا نعرف حقيقة ما يجري وكل المواطنين يعرفون كل ما يجري وأسبابه».



وقال: لماذا تجعلون الشعب الكويتي يدفع الثمن وما يجري لا يمكن قبوله من كل الأطراف ويجب ان يتوقف تدمير الدستور.