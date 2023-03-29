آلاء خليفة



ذكر نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد حسين البراك، أن التطبيق الخطأ لنظام الساعة المرنة تسبب في زيادة الاختناقات المرورية، مشيرا إلى أن الأوقات التي فرضها ديوان الخدمة المدنية على الجهات الحكومية فاقم مشكلة الازدحام في الشوارع لأنه ألزمهم بأوقات محددة.



وقال البراك في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إذا نظرنا إلى هيئة البيئة وغيرها من الجهات غير الحكومية التي طبقت الساعة المرنة فسنجد أنها نجحت وبشكل كبير لأنها لم تلزم الموظف بساعة محددة لكنها تسمح للموظف بالتأخير لمدة ساعة واحدة دون اعتباره متأخرا عن دوامه، على أن يلتزم الموظف بتعويض هذه الساعة بنهاية الدوام الرسمي.



ودعا د.البراك ديوان الخدمة المدنية لتدارك هذا الخطأ وسرعة تعديل نظام الدوام المرن أسوة بالجهات التي لا تتبع ديوان الخدمة وطبقت الساعة المرنة ونجحت فيها، لأن فكرة الساعة المرنة لا تكون مرتبطة بساعة معينة.





