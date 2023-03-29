عاطف رمضان



أعلنت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص فاطمة نقي، عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 31ديسمبر 2005 وما قبل.



وأوضحت نقي في بيان صحافي، ان المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى هذا التاريخ وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق «سهل» الحكومي او زيارة الأفرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا (مركز القرين- الأفنيوز- برج التحرير- مركز الجهراء) أو المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية فقط من الساعة 2 مساء حتى الساعة 4:45 مساء ابتداء من يوم الأحد الموافق 2 ابريل 2023.



وأكدت المؤسسة تواجد فريق منها خاص بتطبيق سهل الحكومي في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم بشأن كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.