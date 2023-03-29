أسامة أبوالسعود



أصـدر وكيـل وزارة العدل رئيس اللجنة الفنية لتشكيل فرق العمل هاشم سيد القلاف قرارا إداريا رقم 2285 لسنة 2023 بتشكيل لجنة تختص بكل الإجراءات اللازمة لصرف مكافأة العطلة القضائية لأمناء السر والوظائف الإشرافية في المحاكم.



وجاء في قرار وكيل وزارة العدل الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه:



٭ مادة 1: تشكيل لجنة تختص بكل الإجراءات اللازمة لصرف مكافأة العطلة القضائية لأمناء السر والوظائف الإشرافية بالمحاكم برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من:



1 ـ مدير إدارة الشؤون الإدارية (نائب الرئيس).



2 ـ مدير إدارة كتاب محكمة التمييز (عضو).



3 ـ مدير إدارة كتاب محكمة الاستئناف (عضو).



4 ـ مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية (عضو).



5 - مدير إدارة كتاب محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف (عضو).



6 ـ مدير إدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية (عضو).



7 ـ رئيس قسم الميزانية (عضو ومقرر).



٭ مادة 2: يختص عمل اللجنة بالآتي:



1ـ دراسة كل المعوقات التــي تواجـــه الإدارات بخصوص العطلة القضائية ووضع الآليات والحلول المناسبة التي من شأنها الإسراع في صرف تلك المكافأة في المواعيد المقررة.



2 ـ التنسيق بين الإدارات المعنية وإدارة الشؤون الإدارية بشأن الموظفين الذين سيتم تكليفهم بالعمل خلال العطلة القضائية وفقا للأعداد المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية.



3 ـ مراجعة مدى استيفاء المكلفين بالعمل لشروط التعيين المنصوص عليها في القرار الإداري رقم 576/2017 ودراسة مدى إمكانية استثناء من لم يستوف منهم هذه الشروط.



4 ـ اتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو صرف هذه المكافأة مع العمل على الإسراع بإتمام إجراءات الصرف.



5 ـ دراسة كل التظلمات التي تقدم بخصوص هذه المكافأة وسرعة البت فيها.



6 ـ تقديم المقترحات بشأن تعديل شروط التكليف بالعمل خلال العطلة القضائية بما يتناسب مع حاجة العمل.



٭ مادة 3: تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد أوقات الدوام الرسمي وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور نصف الأعضاء+1.



٭ مادة 4: ينضم لعضوية اللجنة عدد 2 موظفين من دائرة الميزانية للقيام بالتحضير لاجتماعات اللجنة وإعداد البيانات المطلوبة ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع المقرر.



٭ مادة 5: مدة عمل اللجنة من 1/4/2023 إلى 31/3/2024.