عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء د.حنان الحسيني عن اجراء 18 حالة ازالة أورام نسائية عبر استخدام المنظار ثلاثي الأبعاد بمشاركة الطبيب الزائر من الهند د.هيمنت كونوجيا والمتخصص في جراحة المناظير الدقيقة.



وبينت د.الحسيني، في تصريح لـ «الأنباء»، أن هذا جاء على هامش ورشة عمل نظمها قسم النساء والولادة بمستشفى الجهراء. وافادت بأن العمليات النسائية الـ 18 التي تم اجراؤها، وتعد من الحالات الصعبة، هي حالات ازالة رحم وتليفات، بالاضافة الى حالات «بطانة مهاجرة».



واشارت الى أن المنظار ثلاثي الأبعاد يعد من الاجهزة الحديثة التي تتميز بعرض الصور برؤية أفضل للأعضاء والانسجة داخل البطن، كما انها تمكن الجراح من ملاحظة أدق التفاصيل، علما انه يتم استخدام نظارات خاصة لهذه التقنية، بالاضافة الى انها تتميز بتكبير الصورة وتحقيق افضل النتائج بأقل المضاعفات في مثل هذه النوعية من العمليات.