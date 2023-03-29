مروان بودي: «الجزيرة» حققت أرباحاً قياسية تاريخية في 2022.. رغم ارتفاع أسعار الوقود

الفضل في تحقيق الأرباح القوية يعود لنجاح سياسة إدارة التكاليف والإستراتيجية التشغيلية المتينة



عقدت شركة طيران الجزيرة اجتماع الجمعية العامة السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن فترة النصف الثاني من العام المالي 2022 بنسبة 50% من رأس المال، أي بما يعادل 50 فلسا للسهم الواحد وبإجمالي أرباح نقدية تبلغ قيمتها 11 مليون دينار.



وكانت الشركة قد وزعت أرباحا نقدية مرحلية عن النصف الأول من 2022 بواقع 30 فلسا للسهم الواحد، وبهذا يبلغ إجمالي التوزيعات النقدية لعام 2022 بأكمله 80 فلسا للسهم الواحد، ليصل بذلك إجمالي الأرباح النقدية الموزعة خلال العشر سنوات الأخيرة ما قيمته 107.6 ملايين دينار على المساهمين، وهو ما يعادل 5 أضعاف رأسمالها المدفوع.



وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وافق مساهمو الشركة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يسمح للجمعية العامة بتفويض مجلس الإدارة بإعلان وتوزيع الأرباح المرحلية، الأمر الذي سيسهل عملية توزيع الأرباح على المساهمين.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي: «حققت الشركة أرباحا قياسية تاريخية في عام 2022 وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار الوقود التي تمثل وحدها جزءا كبيرا من تكاليف الشركة.

ويعود الفضل في ذلك إلى نجاح سياسة الشركة في إدارة التكاليف واستراتيجيتها التشغيلية المتينة، وكذلك نجاح فريق العمل الدؤوب في تنفيذ هذه الاستراتيجية عبر شبكة الشركة الواسعة. نحن سعداء بمشاركة المستثمرين والمساهمين هذا النجاح ونتطلع إلى مواصلة توسعنا في المستقبل القريب».



وأشار بودي إلى أن طيران الجزيرة ستواصل في عام 2023 التركيز على خططها التوسعية وزيادة عدد الوجهات التي تخدمها ضمن شبكة وجهاتها، بالإضافة إلى زيادة عدد الطائرات العاملة في أسطولها وستقوم الشركة بإطلاق رحلات مباشرة إلى عدة وجهات جديدة خلال موسم الصيف، أبرزها إلى ميونيخ وبلغراد وتيرانا.



وأضاف: «ستعمل الشركة على استئناف رحلاتها إلى كل من براغ وسراييفو، ومع إضافة هذه الوجهات الجديدة، يرتفع عدد الوجهات التي تخدمها ضمن شبكتها إلى 62 وجهة منتشرة في أوروبا، والشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا».



وأشار إلى أن طيران الجزيرة أعلنت مؤخرا، ضمن خططها التوسعية، عن عزمهما إنشاء شركة طيران منخفضة التكلفة في المملكة العربية السعودية مع شركاء سعوديين ليكون مقرها مطار الملك فهد بمدينة الدمام.



وفي شهر فبراير الماضي، كانت شركة طيران الجزيرة قد أعلنت عن أرباح قياسية صافية بلغت 20.1 مليون دينار عن العام المالي 2022، حيث بلغت ربحية السهم الواحد 91.28 فلسا، بزيادة قدرها 174.4% مقارنة بعام 2021. وكان ذلك نتيجة لزيادة عدد الركاب خلال العام والتي بلغت 3.6 ملايين بارتفاع قدره 247.5% مقارنة بعام 2021.

كما بلغ معدل إشغال المقاعد 77% بزيادة قدرها 10.2%، كما بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال العام 182.1 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 126.5%، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 148.4% حيث بلغت 26.8 مليون دينار.