بشرى شعبان



نظمت جائزة الأم المثالية للإعاقات الذهنية التي ينظمها جمعية سند ومركز الخرافي للأطفال المعاقين، غبقة مساء أمس الأول لمتطوعي الجائزة بعد مرور 10 سنوات على انطلاقتها كرمت خلالها فريق المتطوعين.



واستهلت المناسبة بعرض فيلم وثائقي عن أعمال الجائزة منذ انطلاقتها الأولى. وألقت الأمينة العامة للجائزة كلمة وجدانية شكرت فيها المتطوعين وتحدثت عن تطور الجائزة وبلوغها ما وصلت إليه بفضل جهود المتطوعين الذي واصلوا الليل بالنهار.



وأعلنت السالم أن جمعية سند ومركز الخرافي يتجهان حاليا للعمل على جائزة جديدة مشابهة للجائزة الأم المثالية بعد ما بلغته من تميز وكانت نسخة العام الختامية، متمنية على المتطوعين اللقاء معهم في العمل التطوعي الجديد.



بدوره، ألقى المسؤول عن عمل المتطوعين فواز القبان كلمة شكر فيها جهود المتطوعين على مدار عمل الجائزة منذ بدايتها، مستعرضا البدايات والعقبات التي واجهت العمل ومثابرة المتطوعين لبلوغ الجائزة المستوى العالمي، مؤكدا ان الملتقى قريب مع عمل تطوعي جديد سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وفي الختام تم تكريم جميع المتطوعين والعاملين بالجائزة.