

استكمالاً لجهوده الهادفة إلى المساهمة في تحقيق النمو الأكاديمي والمهني للشباب الكويتي، استضاف بنك برقان 37 طالبا وطالبة من المدرسة المتحدة الأميركية في الكويت (AUS)، في رحلة ميدانية تهدف إلى إثراء معرفة الطلاب بعالم البنوك والقطاع المصرفي.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والذي يتبنى تطوير وتمكين الشباب ونشر الوعي المصرفي كأولويات قصوى في طليعة أهدافه.



وتعرف الطلاب خلال الجولة، تحت إشراف مجموعة متميزة من موظفي بنك برقان، إلى طريقة العمل في أفرع البنك والخدمات المتنوعة التي يقدمها لعملائه.

كما تم تقديم تجربة مميزة لهم لتكون قيمة أكاديمية مضافة ترتبط بدوراتهم التعليمية، لمساعدتهم على ربط المواد الدراسية بالحياة العملية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

كما تأتي هذه الزيارة أيضا كجزء من دعم البنك المستمر لحملة «لنكن على دراية» الوطنية للتوعية المصرفية، إذ يسعى البنك إلى تعزيز الثقافة المالية لدى كافة أفراد المجتمع والإسهام بشكل أكبر في رفع مستوى الذكاء المالي لأجيال المستقبل.



وفي معرض تعقيبها على هذه الزيارة، قالت حصة النجادة، مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: إننا نؤمن بأهمية الحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع التعليم والاستثمار في المواهب الطلابية الشابة والطموحة، كجزء أساسي ومهم من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما نحرص على مواصلة جهودنا في محو الأمية المالية من خلال تنظيم والمشاركة في المبادرات والفعاليات التي تحمل هذا التوجه، خاصة حملة «لنكن على دراية» وغيرها، والتي تعتبر حاليا إحدى أكثر حملات المسؤولية الاجتماعية أهمية من حيث مضمونها وتأثيرها. وبصفتنا مؤسسة مصرفية رائدة، فإن هدفنا يكمن في تعزيز الوعي المالي والثقافة المصرفية بين شرائح المجتمع.