قال رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو إنه «محبط وحزين» بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسحب حقوق استضافة كأس العالم تحت 20 عاما من بلاده، لكنه شدد على ضرورة احترام القرار.



وأضاف في فيديو أنه طالب رئيس الاتحاد الإندونيسي للعبة بالعمل على تجنب عقوبات «فيفا» بشأن هذه القضية، بعد أن رفض حاكم في بلاده استضافة منتخب إسرائيل.



وقال «فيفا» في بيان بعد لقاء رئيس اتحاد كرة القدم في اندونيسيا إريك توهير، الرئيس السابق لنادي إنتر الإيطالي، موفدا من رئيس البلاد جوكو ويدودو «سيعلن عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير»، مشيرا إلى «عقوبات» محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي للعبة، دون منح تفاصيل إضافية عن أسباب سحب البطولة ومكتفيا بعبارة «بسبب الظروف الحالية».



وقال توهير بعد لقائه رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو في الدوحة «اندونيسيا عضو في الاتحاد الدولي، وبالتالي فيما يتعلق بأمور كرة القدم العالمية يتعين علينا اتباع القوانين الموضوعة. يعتبر فيفا ان الأمر لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة وبالتالي علينا الرضوخ».



وقد يعيد قرار «فيفا» إندونيسيا إلى حالة ركود وحقبة جديدة من العزلة.