أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، امس، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الماضي.



وأوضح جهاز الإحصاء ـ في بيان ـ أن مصر سجلت ربع المليون نسمة الأول بعد الـ 104 ملايين بالداخل في يوم 26 نوفمبر من العام الماضي أي خلال 56 يوما، ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في يوم 24 يناير من العام الحالي أي خلال 59 يوما، ثم سجلت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 65 يوما.



وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 ملايين نسمة، ثم الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 ملايين نسمة، ثم الشرقية 7.9 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.9 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.3 ملايين نسمة، ثم القليوبية 6.1 ملايين نسمة، ثم سوهاج 5.7 ملايين نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 ملايين نسمة، ثم الغربية 5.4 ملايين نسمة.



وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين نسمة، المنوفية 4.7 ملايين نسمة، الفيوم 4.1 ملايين نسمة، كفر الشيخ 3.7 ملايين نسمة، قنا 3.6 ملايين نسمة، بني سويف 3.6 ملايين نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة.



وسجل عدد سكان بورسعيد 790.7 ألف نسمة، السويس 790.4 ألف نسمة، مرسى مطروح 542.8 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 401.8 ألف نسمة، الوادي الجديد 265.5 ألف نسمة، جنوب سيناء 114.8 ألف نسمة.