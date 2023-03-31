

أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) المتخصصة في إدارة المرافق والعقارات التجارية، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت إيرادات بلغت 9.89 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 28.7% مقارنة بالعام 2021، وبلغ صافي أرباحها 690 ألف دينار، بما يعادل ربحية للسهم مقدارها 1.67 فلس.



هذا، وقد أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة.



وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة يوباك نادية عقيل: «سعداء بنتائج وأداء يوباك خلال 2022، ويعزى التحسن في الأداء بشكل أساسي إلى الاستئناف التدريجي لحركة المسافرين في مطار الكويت الدولي على مدار العام 2022، كما يسعدنا أن نشهد عودة إجمالي العمليات وكذلك أعداد الرحلات الجوية إلى المستويات الطبيعية، ونتطلع لأن تحقق يوباك الاستفادة من زيادة الرحلات اليومية وأعداد المسافرين خلال العام 2023 وما يليه».



وأضافت عقيل: «كما يسعدني إبلاغكم، أن ريم مول قد افتتح للجمهور في فبراير 2023، مع 45 وحدة تمارس أعمالها وتستقبل الجمهور حتى الآن، وكان في مقدمتها كارفور هايبر ماركت، أحد أهم المتاجر الرئيسية في المجمع والذي افتتح متجره للجمهور منذ أوائل عام 2022، حيث باشرنا باستقبال سكان أبوظبي وزوارها منذ ذلك الحين، ما مكن المتسوقين من التعرف على موقع ريم مول وتصميمه، وتتوقع يوباك افتتاح المستأجرين التدريجي لعدد أكبر من الوحدات خلال الأشهر المقبلة».