الطوالة: رفع مكافأة التدريب للأطباء المدربين في البوردات من 300 إلى 500 دينار شهرياً

الجارالله: تواصل الوزير مع جموع الأطباء يبعث على الراحة والطمأنينة والدعم والتشجيع للكوادر الطبية



عبدالكريم العبدالله



أقامت الجمعية الطبية الكويتية غبقتها الرمضانية السنوية بحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي وعدد من مديري المناطق الصحية والادارات والمستشفيات وجموع من الأطباء.



وشدد وزير الصحة د.أحمد العوضي، في كلمته خلال الغبقة، على أهمية دور الكوادر الطبية في الارتقاء بالخدمات الصحية وفتح آفاق أوسع من التطور والتميز في المجال الطبي، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كل الدعم للكوادر الطبية، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالخدمة الصحية.



وأشار الى أن الدولة تضع ملف تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها، مشيدا بالمستوى المتميز للكوادر الطبية، منوها بالأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة بهدف المحافظة على حقوق الأطباء وتوفير البيئة المناسبة لهم والتشجيع على التطوير المهني المستمر، مثمنا التعاون البناء بين الوزارة والجمعية الطبية الكويتية وكل الزملاء في جمعيات المهن الطبية.



من جانبه، ثمن رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.ابراهيم الطوالة جهود وزير الصحة ودعمه غير المحدود لزيادة مقاعد القبول في برامج البورد في معهد الكويت للاختصاصات الطبية ودعمه لرفع مكافأة التدريب للأطباء المدربين في البوردات، مشيرا الى ان المكافأة حاليا تتراوح بين 300 و500 دينار شهريا.



وأوضح د.الطوالة ان مجلس ادارة الجمعية بذل جهودا كبيرة للسعي الى تحقيق مكاسب ملموسة لجميع الاطباء، لافتا الى ان الجهود بدأت بالسعي من خلال التعاون مع نواب مجلس الأمة للعمل على تطبيق المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الطب وهو ما تم بالفعل وعلى أثره تم تثبيت بدل الخفارة وتدريب الأطباء عند الإجازات الدورية.



وأوضح ان الجمعية دائما ما تسعى لتحسين تلك المميزات، فضلا عن إعادة النظر في تسعيرة العمل الإضافي للأطباء والتي وضعت بناء على كادر 1993 وليس كادر 2010، مشيرا الى ان الجمعية قدمت مقترحا فنيا وقانونيا تبين فيه استحقاق الطبيب الكويتي بدلات العدوى والخطر والشاشة والتلوث.



وبين انه تم وضع مقترحات بمميزات وبدلات لجذب الطبيب الكويتي للعمل في المناطق النائية، لافتا الى تعاون الجمعية مع نواب مجلس الأمة فيما يخص تثبيت بدل الاختصاص والتخصص النادر عند الجمع بين القطاعين الحكومي والخاص اسوة بالأطباء العاملين في قطاعات حكومية مختلفة، فضلا عن مناقشة اضافة تخصصات جديدة لبدل التخصص النادر، لافتا الى ان كل طبيب كويتي حاصل على التخصص الطبي العالي يجب ان يعامل كتخصص نادر.



من ناحيته، أشاد وزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله في كلمة رئيس الجمعية الطبية والتي احتوت على شكر من الأطباء في القطاعين الحكومي والأهلي لوزير الصحة د.أحمد العوضي الذي سعى خلال فترة توليه حقيبة الوزارة إلى النهوض والارتقاء في مستوى الخدمات الصحية، مثمنا تواصل الوزير العوضي مع جموع الأطباء، والذي يبعث على الراحة والطمأنينة والدعم والتشجيع للكوادر الطبية.