أعلنت وزارة الصحة أنه بناء على ما تم إعلانه من قبل السلطات الصحية في جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة من رصد تفشيات لمرض حمى ڤيروس «ماربورغ» في هاتين الدولتين، وبالاستناد إلى توصيات المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإنها تدعو الى تجنب السفر إلى كل من غينيا الاستوائية وتنزانيا في الوقت الحالي ولحين الإعلان عن السيطرة على المرض.

كما توصي رعايا الكويت المتواجدين في تلك الدول والدول المجاورة لها بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية المحلية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تعلنها السلطات الصحية في تلك الدول، وذلك للحد من مخاطر انتقال العدوى.



هذا، وتقوم الوزارة حاليا بالمتابعة المستمرة مع الجهات الإقليمية والدولية لآخر مستجدات الوضع الصحي في تلك الدول، وكذلك متابعة الوضع الوبائي للمرض في دول العالم، وستقوم بإصدار التعليمات اللازمة حال ظهور مستجدات أخرى في حينه.