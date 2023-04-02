قالت عضو مجلس الأمة 2022 المبطل عالية الخالد، إن مشاكل الكويت بحاجة إلى عزم وحزم وإدارة، معربة عن أملها في تشكيل حكومي قادر على انتشال البلد. وقالت الخالد في تصريح صحافي: بداية، أبارك للكويت قيادة وشعبا بالشهر الفضيل، وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالصحة والعافية.



وأضافت: أود أن أتقدم بعميق الشكر وجزيل الامتنان لكل أهل الكويت بكل طوائفهم ومكوناتهم الاجتماعية وأخص بالذكر أهالي الدائرة الثانية الذين غمروني بدعمهم ومساندتهم من خلال اتصالاتهم ورسائلهم، الأمر الذي يحتم علي الاستجابة لمطالبهم بإبداء رأيي في الوضع الراهن الذي تمر به الكويت. وتابعت الخالد: كنت ومازلت أقول وأكرر ان الكويت تمر بمرحلة حرجة على كل الأصعدة، وللأسف أتى حكم المحكمة الدستورية في 3/19 الذي زاد من تعقيد المشهد السياسي الراهن، وبدأنا نشهد تداعيات هذا الحكم على الكويت وشعبها وتفريقه للشعب فأصبح هناك المؤيد والمعارض، لكن تبقى ثقتنا بالله ومن ثم بالقيادة كبيرة، وأن ننتهي من هذا الأمر ويحسم في مصلحة البلد وأهلها لنزع فتيل أزمة الثقة والاستقرار وهما من الأزمات العظام التي تتحاشاها أي دولة. وشددت على أن مشاكل الكويت بحاجة الى عزم وحزم وإدارة ونأمل في تشكيل حكومي قادر على انتشال البلد، مضيفة: أذكر أهلي واخواني واخواتي بأن النقد والانتقاد حق مكفول لكنه حق مسؤول ولا يكون على حساب الوطن واستقراره. وختمت عالية الخالد بالقول: بالأخير.. أؤكد أن للحق دولة وللباطل جولة، والكويت دولة.