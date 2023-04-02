استقبل عضو مجلس 2022 المبطل عبدالله الأنبعي المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك خلال حفل أقامه بهذه المناسبة بديوانه في الفيحاء، حيث تبادل الحضور الأحاديث الودية والتهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.



وخلال الاستقبال، أكد الحضور تميز المجتمع الكويتي في أجواء رمضان ونعمة الأمن والأمان والتواصل الذي جبل عليه المجتمع الكويتي، مستذكرين أن شهر رمضان شهر الخير يجتمع فيه الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى، داعين الله أن يديم الأمن والأمان على الكويت وشعبها الكريم. وقدم الأنبعي التهاني للحضور وجميع أهل الكويت.