كشف المخرج خالد يوسف عن اتخاذه قرارا مفاجئا بعد الانتقادات التي طالت مسلسله «سره الباتع» الذي يعرض حاليا ضمن سباق الدراما الرمضاني، وأكد أنه لن يقدم دراما تلفزيونية ثانية بعد «سره الباتع»، قائلا: «أنا مش ناوي أعمل دراما تلفزيونية تاني، دي إطلالة مني على الجمهور في البيوت، وقدمت إسهامي في الدراما التلفزيونية لما تتعمل من وجهة نظري، وكده اكتفيت».



وعن منتقدي موسيقى المسلسل، قال يوسف خلال حلوله ضيفا على برنامج «تفاعلكم» المذاع على «يوتيوب»: «هي مزيكا أفلامي وأنا مستأذن أصحابها إيه المشكلة؟ أنت ليك في النهاية تقول المزيكا مش معبرة، أو معجبنيش المشهد خالص حقك، وأنا حقي أستخدم المزيكا اللي أنا عايزها، لكن متقوليش أستخدم إيه ومستخدمش إيه».



ويشارك في مسلسل «سره الباتع» أكثر من 60 فنانا وفنانة، حيث تضم قائمة أبطال المسلسل كلا من: أحمد السعدني، أحمد فهمي، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقي، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، منة فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، وميدو ماهر.